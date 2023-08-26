Başkan Erdoğan: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerin elinden alalım

MALAZGİRT ANADOLU'DAKİ SİYASİ HÜKÜMRANLIĞIMIZIN KAPILARINI AÇMIŞTIR

Hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'yu bize vatan haline getiren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Şu hakikat asla unutulmamalıdır ki, Malazgirt sıradan bir savaş sıradan bir zafer değildir. Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır.

BU TOPRAKLAR BİN YILDIR ALLAHU EKBER NİDALARIYLA BEREKETLENİYOR

Her ilimizin her ilçemizin bizim kalbimizdeki yeri elbette ayrıdır ama Malazgirt sahip olduğu bu manevi mirasla kalbimizde hepsinden ayrı bir konuma sahiptir. Biliyorsunuz, dün de Ahlat'taydık. Ahlat, binlerce yıllık geçmişe sahip ata coğrafyamızın sembol şehri Buhara'ya kadar medeniyetimizin pek çok merkeziyle kardeşliği olan bir yerdir. Biz Malazgirt ile birlikte burayı da tekrar canlandırarak ecdada vefamızı göstermenin gayretindeyiz.

Malazgirt'teki şu görüntü sahip olduğumuz tarihin kültürün gücünü ve en önemlisi devamlılığını hatırlatıyor. Bu topraklar bin yıldır Allahu Ekber nidalarıyla bereketleniyor.