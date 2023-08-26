Başkan Erdoğan: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerin elinden alalım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin sıradan bir zafer olmadığının altını çizerken "Bizi Viyana önlerine götüren zafeler zincirinin çıkış noktası burasıdır." ifadelerini kullandı. Bu toprakların Sultan Alparslan'ın emaneti olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan "Kanımızın son damlasına kadar koruyacağız" dedi. Diğer yandan 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere de değinen Başkan Erdoğan "İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerin elinden alalım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu.
MALAZGİRT ANADOLU'DAKİ SİYASİ HÜKÜMRANLIĞIMIZIN KAPILARINI AÇMIŞTIR
Hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'yu bize vatan haline getiren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Şu hakikat asla unutulmamalıdır ki, Malazgirt sıradan bir savaş sıradan bir zafer değildir. Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır.
BU TOPRAKLAR BİN YILDIR ALLAHU EKBER NİDALARIYLA BEREKETLENİYOR
Her ilimizin her ilçemizin bizim kalbimizdeki yeri elbette ayrıdır ama Malazgirt sahip olduğu bu manevi mirasla kalbimizde hepsinden ayrı bir konuma sahiptir. Biliyorsunuz, dün de Ahlat'taydık. Ahlat, binlerce yıllık geçmişe sahip ata coğrafyamızın sembol şehri Buhara'ya kadar medeniyetimizin pek çok merkeziyle kardeşliği olan bir yerdir. Biz Malazgirt ile birlikte burayı da tekrar canlandırarak ecdada vefamızı göstermenin gayretindeyiz.
Malazgirt'teki şu görüntü sahip olduğumuz tarihin kültürün gücünü ve en önemlisi devamlılığını hatırlatıyor. Bu topraklar bin yıldır Allahu Ekber nidalarıyla bereketleniyor.
"BU MEYDANDAN TEK MİLLET MESAJI YÜKSELİYOR"
Bin yıllık varlığımıza rağmen bize Anadolu'yu yar etmek istemeyenler sürekli birliğimize, beraberliğimize saldırıyor. Sanmayın ki bunların derdi Kürtlerdir, Türklerdir, Araplardır. Sanmayın ki bunların gayesi özgürlüktür, refahtır. Bunların tek derdi hepimizi de kuşatan yeniden kendilerine alan açmaktır. Ulaşmayı başaramadıkları bu hedef için herkesi kullanırlar. Buradan verdiğimiz şu görüntü var ya, bu mesaj varsa tüm hevesleri kursakta bırakıyor. Bu meydandan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mesajı yükseliyor.
İLLERİMİZİ GERİ ALMAYA HAZIR MIYIZ?
İrili ufaklı onlarca beyliğiyle hep ayı vatan davasının peşinden gittik, gidiyoruz. İkinci bin yılın başında aynı heyecanla buradayız. 31 Mart'a hazır mıyız? İllerimizi maalesef bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız? Bugün burada gerisinde çok büyük emeklerin, mücadelelerin olduğu vizyondan söz ediyoruz. Eser ve hizmetlerimizle Cumhuriyetimizin kazanımlarını tahkim ettik.
MANKURTLARA RAĞMEN BAŞARACAĞIZ
Birilerini sürekli karamsarlık yaymaya çalışmasına bakmayın. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçilemeyecektir. Her fırsatta ne diyoruz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. Mankurtlara rağmen bunu başaracağız.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeniden buluşmak ve kucaklaşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
MALAZGİRT ZAFERİ
Malazgirt'te Bizans ordusunu bozguna uğratarak 26 Ağustos 1071'de tarihin en önemli zaferlerinden birini kazanan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, bu zaferle Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerinin önünü açtı.
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