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CHP'li başkanların tatil sevdası! Çanakkale alevlerle boğuşurken o seyahatteydi! Yangın günü ülkeyi terk etti
Çanakkale'deki orman yangını tüm ülkede yasa neden oldu. 6 Şubat depremleri sonrası seferberlik ruhuyla afet bölgesine koşanlar 'Yeşil Vatan' savunması için de Çanakkale'ye akın etti. Seferberlik ilan edilen Çanakkale'de CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın tatilde olduğu ortaya çıktı. Gökhan'ın yangın bölgesine hiç uğramadığı, "Yangın umarım söndürülür" mesajlarını da yurt dışından attığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 25.08.2023 09:24Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 09:24