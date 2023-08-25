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CHP'li başkanların tatil sevdası! Çanakkale alevlerle boğuşurken o seyahatteydi! Yangın günü ülkeyi terk etti

Çanakkale'deki orman yangını tüm ülkede yasa neden oldu. 6 Şubat depremleri sonrası seferberlik ruhuyla afet bölgesine koşanlar 'Yeşil Vatan' savunması için de Çanakkale'ye akın etti. Seferberlik ilan edilen Çanakkale'de CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın tatilde olduğu ortaya çıktı. Gökhan'ın yangın bölgesine hiç uğramadığı, "Yangın umarım söndürülür" mesajlarını da yurt dışından attığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 09:24
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CHP’li başkanların tatil sevdası! Çanakkale alevlerle boğuşurken o seyahatteydi! Yangın günü ülkeyi terk etti

Çanakkale'de 48 saat önce başlayan ve 9 köyü etkisi altına alan orman yangını büyük uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

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CHP’li başkanların tatil sevdası! Çanakkale alevlerle boğuşurken o seyahatteydi! Yangın günü ülkeyi terk etti

Her zaman olduğu gibi yine "yeşil vatan" savunması için tüm Türkiye seferber oldu. Kimi alevlerin ortasına bir bidon suyla, kimisi ise traktörüyle daldı. Çocuklar bölgeye su vatandaşlar ise erzak taşıdı.

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CHP’li başkanların tatil sevdası! Çanakkale alevlerle boğuşurken o seyahatteydi! Yangın günü ülkeyi terk etti

1500 hektarlık alanda etkili olan yangında "Çanakkale ruhu" yeniden canlanıp, gurur veren bir dayanışma örneği sergilenirken, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangın bölgesine hiç uğramaması büyük tepki çekti.

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CHP’li başkanların tatil sevdası! Çanakkale alevlerle boğuşurken o seyahatteydi! Yangın günü ülkeyi terk etti

Sosyal medya hesaplarından yangın mesajları paylaşan Başkan Gökhan'ın tatilde olduğu ortaya çıktı.

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CHP’li başkanların tatil sevdası! Çanakkale alevlerle boğuşurken o seyahatteydi! Yangın günü ülkeyi terk etti

TATİLDEN "TÜM EKİPLERE BAŞARILAR" MESAJI

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın şehirde olmadığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Gökhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda" Maalesef yine ciğerlerimiz yanıyor.