CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapamadığını AK Partili Menemen Belediyesi yaptı

AK Parti olarak millete hizmeti aşk olarak gördüklerini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel kalkınma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini, İzmir'e de Menemen'e de daha çok hizmet etmek istediklerini söyledi.

Millet için çalışanların her engeli aşabileceğini ifade eden Dağ, "Birçok belediye başkanı geldi geçti. İzmir'de de geldi geçti. 'Ben 5 senemi burada sürdüreyim, bir eser ortaya koyamasam da bahane üretirim, mazeret bulurum.' anlayışıyla hareket ettiğiniz zaman ortaya eser çıkmaz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz." ifadelerini kullandı.