Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışının 7’nci yılı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı

Köprünün ülke ekonomisine yaptığı katkıya da dikkat çeken Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile zamandan 3,3 milyar lira, yakıttan ise 155 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı. 18 bin ton karbon emisyonu azaltıldı. Köprü sayesinde İstanbul trafiği önemli oranda rahatlatıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü modern tasarımı, estetik yapısı ve en gelişmiş malzeme ve mühendislik teknikleriyle inşa edildi. Ülkemizin sembol projelerinden biri olarak öne çıktı. Köprü yoğun ve sürekli bir ulaşım akışına hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

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