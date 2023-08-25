Meral Akşener’in açıklamasına saatler kala Buğra Kavuncu’ndan yerel seçim çıkışı: Kendi logomuzla gireceğiz
Seçim hezimetinden sonra CHP ile İYİ Parti arasında köprüler yıkılmaya devam ediyor. Meral Akşener’in yarın yapacağı açıklama öncesi İYİ Partili Buğra Kavuncu’ndan yerel seçimlere dair CHP’ye rest çeken bir çıkış geldi. "Bedeli ne olursa olsun" diyen Buğra Kavuncu, "İYİ Parti teşkilatları, seçime açık ve net bir şekilde bağımsız ve kendi logosuyla girmek istiyor." ifadelerini kullandı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıkta büyük bir yenilgi yaşayan 6'lı masanın baş aktörleri CHP ve İYİ Parti arasında ipler kopma noktasına geldi. Meral Akşener'in yarın yapacağı açıklama öncesi sağ kolu olarak görülen İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan CHP'ye yerel seçim resti geldi. Buğra Kavuncu, "İYİ Parti teşkilatları, seçime açık ve net bir şekilde bağımsız ve kendi logosuyla girmek istiyor." dedi.
REST SÜRECİNE NASIL GELİNDİ?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimler sonrası 24 Haziran'da düzenlenen kurultayda CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI: EMEKLİ OL
Akşener daha sonra yaptığı başka bir açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Lamı cimi yok seçimi kaybettik. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİLİ İSİMLER İTTİFAKA SALLADI
Meral Akşener'in bu çıkışlarıyla birlikte İYİ Partili isimler de CHP ile yapılan ittifakı hedef alarak "Müstakil seçim" söylemlerini açık açık dillendirdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan başta olmak üzere birçok isim, 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanında 'seçimlere ayrı girelim' talebi olduğunu söyledi.
BUĞRA KAVUNCU'DAN BİR ÇIKIŞ DAHA
İYİ Parti kanadından yapılan bu açıklamaların gölgesinde gözler Meral Akşener'in yarın yapacağı açıklamaya çevrilirken İYİ Parti Teşklat Başkanı Buğra Kavuncu olay yaratacak bir çıkış yaptı. CHP ile ittifakın biteceğinin sinyalini veren Buğra Kavuncu bir kez daha seçime tek girmek istediklerini söyledi.
CHP yandaşı Gerçek Gündem'e konuşan Kavuncu, "İYİ Parti teşkilatları, seçime açık ve net bir şekilde bağımsız ve kendi logosuyla girmek istiyor." dedi.
Kavuncu 8'li koalisyonun kaybettiği seçimleri kastederek, "O gün bizleri dinlemeyenlerin, bugün olası bir başarısızlığı şimdiden ihale etmeye çalışmalarını kabul etmiyoruz. Her başarıda birçok paydaş var ama ne hikmetse kötü olan her şeyde İYİ Parti var" dedi.
CHP'li isimleri eleştiren Kavuncu, "İstanbul'un kazanılmasında yalnızca HDP'nin etkili ve önemli olduğu iddia ediliyor ama her türlü olumsuz durum İYİ Parti'ye ihale ediliyor" dedi.
"BEDELİ NE OLURSA OLSUN TERAZİYE TEK ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Kavuncu'nun yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarının sinyalini verdiği açıklaması şu şekilde:
"İYİ Parti teşkilatları, seçime açık ve net bir şekilde bağımsız ve kendi logosuyla girmek istiyor. Sonucu, bedeli ne olursa olsun teraziye kendisi çıkmak istiyor. Bugüne kadar Türkiye için, Türk Milleti için elimizden gelen gayreti gösterdik; çoğunlukla büyük fedakârlıklarda bulunduk. Bundan sonra da bu gayreti göstereceğiz.
Ancak bu gayreti kendi kimliğimizle, duruşumuzla daha net, Milletimizin ilgisini daha çok çekecek bir şekilde gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. İstanbul'daki ittifak yapısından bahsettiniz. Evet, 2019'daki seçim sürecinde, benim de İstanbul İl Başkanlığı görevimde iyi bir ivme sağlanmış ve ittifak yapılmıştı.
Bugün de bize diyorlar ki; 'Eğer siz ittifak yapmazsanız İstanbul gider, Ankara gider…' Bir televizyon programında da dile getirdim. 'Bu seçime dair başta aday konusu olmak üzere birçok şey Türk Milleti'nin talebine göre belirlenmezse Türkiye gider' dedik, nitekim öyle de oldu. O gün bizi dinlemeyenlerin, bugün olası bir başarısızlığı şimdiden ihale etmeye çalışmalarını da kabul etmiyoruz. Her başarıda birçok paydaş var ama ne hikmetse kötü olan her şeyde İYİ Parti var…"
GÖZLER AKŞENER'DE
Buğra Kavuncu'nun bu çıkışının ardından son darbeyi yarın Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta(Yarın) Meral Akşener'in sert bir açıklama yaparak "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği gündeme gelmişti.
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