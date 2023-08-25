Meral Akşener’in açıklamasına saatler kala Buğra Kavuncu’ndan yerel seçim çıkışı: Kendi logomuzla gireceğiz

BUĞRA KAVUNCU'DAN BİR ÇIKIŞ DAHA

İYİ Parti kanadından yapılan bu açıklamaların gölgesinde gözler Meral Akşener'in yarın yapacağı açıklamaya çevrilirken İYİ Parti Teşklat Başkanı Buğra Kavuncu olay yaratacak bir çıkış yaptı. CHP ile ittifakın biteceğinin sinyalini veren Buğra Kavuncu bir kez daha seçime tek girmek istediklerini söyledi.

CHP yandaşı Gerçek Gündem'e konuşan Kavuncu, "İYİ Parti teşkilatları, seçime açık ve net bir şekilde bağımsız ve kendi logosuyla girmek istiyor." dedi.