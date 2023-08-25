Prigojin’in öldüğü düşen uçaktaki gizli görüntüler ortaya çıktı! Turbo buzdolabı yerleştirilmiş

Wagner lideri Prigojin ve Wagner'de üst düzey bir yetkili olan Dmitry Utkin'in bulunduğu uçak hem gecikmeli olarak kalkmış hem de yola çıkmadan önce uçağın onarım gördüğü açıklanmıştı. Son olarak nereden geldiği bilinmeyen bir buzdolabını da uçakta olduğunun görülmesi tüyler ürpertici bir detay olarak servis edildi.