Prigojin’in öldüğü düşen uçaktaki gizli görüntüler ortaya çıktı! Turbo buzdolabı yerleştirilmiş
Wagner lideri Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili tartışmalar sürerken uçaktan gizli görüntüler sızdı. Bir güvenlik ihlalinin göstergesi olan gizli görüntülerde uçağa nereden geldiği belli olmayan bir turbo buzdolabı yerleştirildiği görüldü.
Wagner lideri Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili korkunç bir detay ortaya çıktı. Prigojin'in uçağı düşmeden birkaç saat önce gizlice görüntü çekildiği öğrenildi. Büyük bir güvenlik ihlalinin göstergesi olan gizli görüntülerde uçağa nereden geldiği belli olmayan bir turbo buzdolabı yerleştirildiği görüldü.
BÜYÜK BİR GÜVENLİK İHLALİ
Rusya güvenlik güçleri ile bağlantılı olan bir Telegram kanalına göre bu durum, Prigojin'in uçağının kalktığı Sheremetyevo Havalimanı'nda büyük bir güvenlik ihlali olduğunun göstergesi.
Wagner lideri Prigojin ve Wagner'de üst düzey bir yetkili olan Dmitry Utkin'in bulunduğu uçak hem gecikmeli olarak kalkmış hem de yola çıkmadan önce uçağın onarım gördüğü açıklanmıştı. Son olarak nereden geldiği bilinmeyen bir buzdolabını da uçakta olduğunun görülmesi tüyler ürpertici bir detay olarak servis edildi.
O BUZDOLABI NEREDEN GELDİ?
Görüntüleri servis eden Telegram kanalına göre kalkış öncesinde Prigojin'in uçağına yerleştirilen turbo soğutucuya bir bomba yerleştirilmiş olabilir. Uçak kazası ile ilgili soruşturma da bu yünde ilerleyecek. ABD menşeli eski buzdolabının yerine gizlice yerleştirilen turbo buzdolabının nereden geldiği ve kimler tarafından uçağa yerleştirildiği ise bilinmiyor.
FÜZE SALDIRISI İHTİMALİ ZAYIFLADI
Kazanın ardından ilk raporlar uçağın füze saldırısı ile düşürüldüğü yönündeydi. Fakat gizlice çekilen görüntülerin ardından kazaya uçak içindeki bir patlamanın neden olduğu düşünülüyor.
Wagner üyelerinin iddiasına göre ise Prigojin ve Utkin uçuştan önce başka bir uçağa geçip kaçtılar. Bugin İngiliz istihbaratından yapılan açıklamada da Prigojin'in ölümünün kesin delilere dayanmadığına dikkat çekildi.
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