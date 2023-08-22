CHP’de değişim süreci sancılı geçiyor: Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor! İmamoğlu yenildi ‘tavşan aday’ Özgür Özel endişeli

KILIÇDAROĞLU'NA 'TEMİZ GEÇMİŞ'ATIŞI: ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLEYECEĞİNİ İLAN ETTİ

"CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir" diyen Ekrem İmamoğlu hem kurultayda Özel'i destekleyeceğini ilan etti hem de Kılıçdaroğlu'na 'temiz geçmiş' söylemi üzerinden gönderme yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL: "İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR"

Özgür Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, adımın geçtiği bir süreçteyim. İmamoğlu ile uyumlu çalışırım" diyerek CHP koltuğuna aday olduğunu ilan etti. Özel'in eylül başında tutum belgesi yayınlayacağı öğrenildi.

Peş peşe yapılan bu açıklamalar 'tavşan aday' planını ve zoom cuntasının esas amacını da gözler önüne serdi.