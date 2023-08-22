CHP’de değişim süreci sancılı geçiyor: Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor! İmamoğlu yenildi ‘tavşan aday’ Özgür Özel endişeli
14-28 Mayıs hezimetinden sonran CHP Genel Merkezi’nde lider devirme oyunları hız kazandı. Bir taraftan defalarca yenilgisine rağmen koltuk sevdasından vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu, bir taraftan zoom cuntasının elebaşı İmamoğlu’nun suya düşen hayalleri bir taraftan da ‘tavşan aday’ olarak nitelendirilen Özgür Özel… Kılıçdaroğlu, etrafındaki potansiyel adayları ve ona karşı gelenlerin de tek tek fişini çekerken CHP adım adım kurultaya gidiyor. Ancak 'Değişimci'ler ise büyük hüsrana uğramış vaziyette. Hem İmamoğlu hem de Özgür Özel kongrelerde umduğunu bulamadı. Kılıçdaroğlu İstanbul'da İmamoğlu'nu, Özgür Özel'in memleketi Manisa'da da Özel'i geride bıraktı. Bu tablo karşısında Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmayacağı CHP'li kurmaylarca teyit edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'değişim' kaosu her geçen gün farklı bir boyut alıyor. 28 Mayıs yenilgisi, parti için büyük hesaplaşmaları ve kavgaları beraberinde getirdi. İBB ile ilgilenmeyen İmamoğlu, rotayı CHP koltuğuna çevirdi. Zoom üzerinden yapılan 'devirme' toplantıları ifşa olunca Kılıçdaroğlu, küplere bindi. Bu durum da onu iyice hırslandırdı. Kılıçdaroğlu'na boyun eğen İmamoğlu, havlu atarak pası Özgür Özel'e attı. İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" açıklamasını yapmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'TEMİZ GEÇMİŞ'ATIŞI: ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLEYECEĞİNİ İLAN ETTİ
"CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir" diyen Ekrem İmamoğlu hem kurultayda Özel'i destekleyeceğini ilan etti hem de Kılıçdaroğlu'na 'temiz geçmiş' söylemi üzerinden gönderme yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" demişti.
ÖZGÜR ÖZEL: "İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR"
Özgür Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, adımın geçtiği bir süreçteyim. İmamoğlu ile uyumlu çalışırım" diyerek CHP koltuğuna aday olduğunu ilan etti. Özel'in eylül başında tutum belgesi yayınlayacağı öğrenildi.
Peş peşe yapılan bu açıklamalar 'tavşan aday' planını ve zoom cuntasının esas amacını da gözler önüne serdi.
"KILIÇDAROĞLU ÇOK HIRSLANDI"
CHP'li kurmaylar, 14-28 Mayıs'ın kaybedilmesinin ardından açığa çıkan travmanın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerel seçimler için çok hırslandığını aktardı.
Türkiye'de 2018 yılında büyük bir sistem değişikliği yaşandığını, 2019 yılında muhalefetin büyük bir başarı elde ettiğini, aynı durumun tekrarlanabileceğini işaret eden CHP'li bir isim, "Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı. Bizde olmayan belediyelerin de alınması için çok ciddi bir adanmışlığı var. Kurultay sürecinin ardından bunun daha da anlaşılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU GÜCÜNÜ HALA KORUYOR: İMAMOĞLU VE ÖZEL UMDUĞUNU BULAMADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde ise elinde bulundurduğu delege kozuyla gücünü koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişim" diyerek koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in etkili olduğu İstanbul ve Manisa'da bile iki ismi geride bıraktı.
Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, "Aday olursam benden duyarsınız" açıklamaları yaptığı süreçte partililere göre Özel, Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacak.
"ÖZEL'İN KILIÇDAROĞLU KARŞISINDA SONUÇ ALMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkacağını düşünmediğini, çıkarsa da bunun demokrasi açısından önemli olduğunu belirten bir kurmay, Özgür Özel'in aday olmayacağı düşüncesine dair, "Türkiye haritası karşımda. Kongre sürecinde ilçe ve illerden gelen sonuçlara bakıyorum. Ne oranda destek bulur bilmiyorum. Sonuç alabilir mi, mümkün değil. Buna kurultay delegeler karar verecek ve gelen sonuçları görüyoruz. Oraya gitmek için il başkanlarından '50-60'ı Özgür Özgür' diyecek ki gidesin, seçilesin. Günün sonunda bu tablo açığa çıkıyor" ifadelerini kullandı.
KONGRELERDE KEMAL KILIÇDAROĞLU ÖNDE
İlçe kongrelerinde oy kullanım hakkına sahip olan delegelerin seçimi temmuz ayında tamamlandı. İlçe yönetimlerinin belirleneceği kongre süreci ise 10 Eylül'de sona erecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecini yakından takip ediyor ve bu yolla delege üstünlüğünü elinde tutmayı amaçlıyor.
Üç büyük ilde yapılan seçimler sonucunda "Değişim"ciler geride kaldı.
EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL'DA YENİLDİ
Hafta sonu CHP İstanbul teşkilatında Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenler, Eyüpsultan, Kağıthane, Maltepe, Sultanbeyli, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde kongreler tamamlandı.
Arnavutköy, Beykoz, Eyüpsultan, Kağıthane, Sultanbeyli, Şişli, Maltepe ve Ümraniye'de seçimi genel merkezciler kazanırken, Esenler ve Bahçelievler'de "değişimciler"in desteklediği adaylar kazandı.
CHP yandaşı Cumhuriyet'in iddiasına göre "Değişim grubu" önceki hafta yapılan seçimlerde Bağcılar, Tuzla, Silivri, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çekmeköy, Zeytinburnu ve Başakşehir' de başarılı olurken, Ataşehir, Avcılar. Esenyurt, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Bakırköy'ü kaybetti.
İZMİR'DE DE KILIÇDAROĞLU ÖNDE
Merkeze yakın ilçe seçimlerinin büyük bir kısmı tamamlanan ve en çok delegeye sahip ilçelerden Karşıyaka, Konak, Bornova, Bayraklı, Balçova, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçe başkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler kazandı.
Ankara'daki seçimlerde önceki hafta Çankaya ve Etimesgut'u alan Genel Merkez ekibi, önceki gün yapılan Mamak, Elmadağ ve Keçiören'i de kazandı.
ÖZEL MEMLEKETİNDE YENİLDİ
"Değişim" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel de memleketi Manisa'da şok yaşadı. Manisa'nın en büyük ilçesi Yunusemre'de, Özgür Özel'in de katılarak konuşma yaptığı kongrede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve Özel'e karşı çıkan ekibin adayı Heval Şahin Turan kazandı.
"GÖRÜNEN O Kİ KILIÇDAROĞLU KAZANACAK"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Değişimcilere" karşı önde olmasını Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi ve Milliyet Yazarı Zafer Şahin de köşelerine taşıdı.
Selvi, "Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi olarak gösterilen Özgür Özel ise hiçbir karşılık göremedi. Değişim lidersiz olmaz. Lidersiz değişim talebi başarıya ulaşmaz. Görünen o ki, içlerinden bir lider adayı çıkaramayan değişimciler kaybedecek, yine Kılıçdaroğlu kazanacak." ifadelerine yer verdi.
Selvi'nin yazısı şu şekilde:
"Hafta sonu İstanbul'un 10 ilçesinde CHP'nin kongresi vardı. Ekrem İmamoğlu'nun en iddialı olduğu şehir olması nedeniyle özellikle İstanbul'daki seçimlerle ilgileniyorum. İmamoğlu 10 ilçeden ancak ikisinde kazandı. Arnavutköy ve Esenler'i kastediyorum. Esenlerdeki durum biraz karışık ama 8 ilçede Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isimler ipi göğüsledi. 10 ilçenin 8'ini Genel Merkez yanlıları kazandı. Bu arada ilçe kongrelerinde Erdoğan Toprak'ın da önemli bir güç kazandığı gözleniyor. Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyor ama İstanbul'daki gücü Erdoğan Toprak'ı vazgeçilmez adam yapmaya yetiyor.
İMAMOĞLU İSTANBUL'U KAZANAMADI
İlçe kongresini dahi kazanamayan İmamoğlu CHP'ye nasıl genel başkan olacak? Zaten Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı'na aday değil, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına talip diyebilirsiniz. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ol, CHP'de bir mücadeleye gir ama kendi evinde hezimete uğra... İstanbul ve Ankara büyük kurultaya en çok delege gönderen iki il. Ankara'da değişimciler sadece bir ilçeyi kazandılar.
KILIÇDAROĞLU KAZANACAK
Siyaset iddia işidir.
Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi olarak gösterilen Özgür Özel ise hiçbir karşılık göremedi. Değişim lidersiz olmaz. Lidersiz değişim talebi başarıya ulaşmaz. Görünen o ki, içlerinden bir lider adayı çıkaramayan değişimciler kaybedecek, yine Kılıçdaroğlu kazanacak"
Zafer Şahin ise 29 Ekim'de toplanacak kurultayın sonucu bugünden belli diyerek şu ifadeleri kaleme aldı:
"CHP'nin hafta sonunda gerçekleşen ilçe kongreleri bir kez daha gösterdi ki.. Erdoğan'a karşı girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu parti içi iktidar yarışlarında ormanda 10 kaplan gücünde olan Kızılmaske gibi.. Söz konusu CHP olunca rakip tanımıyor! İstanbul kongrelerinde Ekrem İmamoğlu'nu… Manisa'da Özgür Özel'i duman etti."
ÖZEL'İN KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA ÇIKMASI ZOR
Bu saatten sonra Özel'in genel başkan adayı olarak kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkması zor.
İmamoğlu ise pragmatik bir siyasetçi olarak Kılıçdaroğlu'na yanaşmaya çalışır. Artık ana hedefi kendi adaylığıyla beraber
İstanbul'daki bazı ilçelerin adaylarını belirlemek olur.
Değişim mi? Onun cevabını CHP'nin Ümraniye İlçe Kongresinde Mahmut Tanal verdi: Değişim isteyenler 7 dönemdir vekillik yapıyor. Dertleri koltuk, dertleri ekmek!
Tanal diyor ki… Koltuk ve ekmek arasında sarsılmaz bir bağ var! Artık nasıl bir bağ ise o! Ne kadar koltuk, o kadar ekmek demek istiyor sanırım!
Bu arada salondaki değişim yanlısı bir partilinin Tanal'a sorduğu soru da 10 numaraydı: Peki sen kaç dönemdir vekilsin? (CHP'de değişim isteyenlerle değişime direnenlerin aslında aynı yolun yolcusu olduğu bundan daha güzel anlatılamazdı.)
29 Ekim'de toplanacak kurultayın sonucu bugünden belli.
CHP'de an itibariyle değişim tartışmaları rafa kaldırıldı. Şimdi cevabı en çok merak edilen soru "İstanbul il başkanı kim olacak?" sorusu..
Onun da cevabı belli: Kılıçdaroğlu ne derse o olacak.
Sevsinler böyle parti içi demokrasiyi...
Topun ağzındaki başkanlar
Kulislere göre..
CHP'de Muğla, Tekirdağ ve Hatay'da yeni adaylarla seçime girilecek..
Adana, Mersin, Ankara, Aydın, İstanbul'da mevcut başkanlarla devam edilecek.
Antalya'da İyi Parti isterse mevcut başkan yeniden aday gösterilecek.
Ve İzmir... Kocaman bir soru işareti..
Dikkat edin...
Kılıçdaroğlu kendisine bayrak açan İmamoğlu'na da Yavaş'a da öyle aman aman bir mesafe koymuyor. Yeri geldiğinde isimlerini anıyor. Ama niyeyse İzmir'den hiç bahsetmiyor.
Başka bir hesabı var sanki İzmir ile ilgili..."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP başvuru şartları neler, açıklandı mı?
- MB faiz kararı ne zaman 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı PPK toplantı tarihi 2023!
- B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2023? B sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanır?
- İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.144 Temizlik Görevlisi alımı! Yeni İŞKUR ilanları
- Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta ne zaman, hangi saatte yayınlanıyor?
- Türklerin en kıymetli besini! Tıkanan damarları açıyor! Kötü kolesterolü (LDL) düşürmek için...
- Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...
- KPSS şartı yok! MSB en az ilköğretim mezunu 16 bin sözleşmeli personel alımı başladı!
- 4A-4B-4C'liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...
- TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları ne zaman oynanacak?
- Gelinim Mutfakta 22 Ağustos Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman? AÖL kayıt yenileme ücretleri ne kadar, kaç para?