Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda emeklilere müjde: Gereken adımı atacağız.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP ve ortaklarını sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye bir bakanlıkla gittiniz. Önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin siniriyle oynama pahasına uçak bileti paylaştılar? Seçim gecesi kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? YKS'dan AA'ya devletin kurumlarını niçin yıprattınız? Daha bunun gibi pek çok makul sorunun cevaplanması gerekiyor. Önce çıksınlar millete hesap versinler." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca emeklilere de müjde verirken, "Gereken adımı atacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Toplantımızı siyasi mücadelemiz açısından anlamlı bir tarihte gerçekleştirdik. ATO'ya geçerek partimizin kuruluşunu coşkuyla kutlayacağız. Hem hafızamızı tazeleyecek hem de geçmişin tecrübeleriyle geleceğe yön vereceğiz.
3 ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Milletimizin takdiriyle 5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduk. 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları devam ediyor.
"SAYISIZ İHANETİ MASANIN ALTINA SAKLAMIŞLAR"
Muhalefette her gün yeni bir skandal oluyor. Sayısız ihaneti masanın altına saklamışlar. Meydanlarda sağa sola siyasi ahlak verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Düne kadar can ciğer olup bugün kanlı bıçaklı olanların verdiği intiba, asıl vahim pazarlıkların henüz kamuoyunun malumu olmadığıdır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır.
Yüzde 1 oyu olmayanlara 38 milletvekilliği kaptıran CHP'nin terör örgütlerine neler vadettiğini düşünmek bile istemiyorum. Seçimlerden bu yana her gün, ülkemizin nasıl büyük bir uçurum kenarından döndüğünü bize hatırlatıyor. Tercihini farklı yöne kullanmış kardeşlerimiz de bu durumu gördü.
"ÖNÜNÜZE GELENE DEVLETİ REHİN VERDİNİZ"
Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye bir bakanlıkla gittiniz. Önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin siniriyle oynama pahasına uçak bileti paylaştılar? Seçim gecesi kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? YKS'dan AA'ya devletin kurumlarını niçin yıprattınız? Daha bunun gibi pek çok makul sorunun cevaplanması gerekiyor. Önce çıksınlar millete hesap versinler.
Hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlamak yerine hatalarını kabul etsinler.
"DEPREMLERİN UNUTULMASINA İZİN VEREMEYİZ"
Karşı karşıya olduğumuz bu tablo bizim işimizi daha da zorlaştırmaktadır. 6 Şubat depreminin yaralarının bir an önce sarılması asıl gündemimizdir. Depremlerin unutulmasına izin veremeyiz.
Depremzede her bir vatandaşımızın maddi kaybını yerine koyana kadar yorulmadan çalışacağız.
"EMEKLİLERİMİZDEN GELEN SERZENİŞLERİN FARKINDAYIZ"
319 bin konutu ilk bir sene içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Enflasyonun çıkardığı sorunları giderecek adımları atıyoruz. Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacaktır. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. Yıl sonuna kadar gerekli adımları atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız.
Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacak. Otomobil piyasası da yavaş yavaş düşüşe geçti.
Nerede eksiğimiz varsa gideriyoruz. Güçlü olduğumuz yanlarımızı tahkim ediyoruz.
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