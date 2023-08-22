Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine CHP yandaşı İsmail Saymaz’dan bombardıman: Mahallesine muhtar bile seçilemez

"İKTİDARININ SÜRMESİ İÇİN ÇABA GÖSTEREN CHP'LİLERİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM"

Parti içinde Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlere de tepki gösteren Saymaz, şunları söyledi: "Ben Kılıçdaroğlu'nun iktidarının sürmesi için fikir yürüten ve çaba gösteren CHP'lileri anlamakta çok zorlanıyorum. Bunlardan bazıları seçim öncesinde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' diyenlerdi. İsim isim biliyorum. Hiç mi etrafınızda konu komşu yok, hiç mi aile bireyiniz yok, sokağa da mı çıkmıyorsunuz? Sorun bir etrafınıza. Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim bir daha sandığa gidecek, kim heyecan duyacak?"