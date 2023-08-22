Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan bombardıman: Mahallesine muhtar bile seçilemez
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Sözcü yazarı İsmail Saymaz, yerel seçimler öncesi de bombardımana devam etti. Kılıçdaroğlu için "Mahallesinde muhtarlık seçimlerini bile kazanamaz" diyen Saymaz, CHP liderinin destekçilerine de salladı.
CHP'deki genel başkanlık kavgaları tüm hızıyla sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerini yerden yere vurdu.
"KILIÇDAROĞLU ANCAK CHP'DE KURULTAY KAZANABİLİR"
Sözcü TV'de konuşan Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun kendi mahallesindeki seçimi bile kazanamayacağını söyledi.
Saymaz, "Ben Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra ancak CHP'de seçim kazanabileceğini düşünüyorum. Ancak CHP'de kurultay kazanabilir. O da kurultay koşullarını buna uygun düzenledikleri için. Başka gireceği hiçbir seçimi kazanmasını mümkün görmüyorum. Buna belki kendi mahallesinin muhtarlığı bile dahil." ifadelerini kullandı.
"İKTİDARININ SÜRMESİ İÇİN ÇABA GÖSTEREN CHP'LİLERİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM"
Parti içinde Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlere de tepki gösteren Saymaz, şunları söyledi: "Ben Kılıçdaroğlu'nun iktidarının sürmesi için fikir yürüten ve çaba gösteren CHP'lileri anlamakta çok zorlanıyorum. Bunlardan bazıları seçim öncesinde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' diyenlerdi. İsim isim biliyorum. Hiç mi etrafınızda konu komşu yok, hiç mi aile bireyiniz yok, sokağa da mı çıkmıyorsunuz? Sorun bir etrafınıza. Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim bir daha sandığa gidecek, kim heyecan duyacak?"
"ZANNEDİYORSUNUZ Kİ MİLLET CHP'YE MECBUR"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 seçim kaybedeceğini, 14'üncü seçimde başarılı olmasının mümkün olmadığını belirten İsmail Saymaz, "Zannediyorsunuz ki millet CHP'ye mecbur. CHP'yi ana muhalefet koltuğundan edecek bir seçenek yok siz o yüzden rahatsınız. Ümit Özdağ ile yaptığı protokol sizi rahatsız etmiyor mu? Sırf Kılıçdaroğlu'nun ömrünü uzatmak için delegenin gözünü boyamak için bir tüzük değişimi tutturdular..." dedi.
İSMAİL SAYMAZ CHP'NİN NEDEN İKTİDARA GELEMEYECEĞİNİ ANLATTI: "AK PARTİ O GÜN BUGÜNDÜR DÖVÜYOR SİZİ"
Saymaz, geçtiğimiz haftalarda yine katıldığı bir televizyon programında CHP'nin neden iktidara gelemeyeceğini açıklamıştı. Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP'nin sırf iktidar olabilmek için verdiği tavizlerin partiyi nasıl tükettiğini anlatmıştı. CHP'nin tek başına iktidar olma umudunun kalmadığını söyleyen Saymaz, "Geçen sefer 40 vekil verdin bugün kaç belediye vereceksin?" diye sormuştu. CHP zihniyetinin halk tabanında etkili olmadığını 2007'deki başörtüsü kriziyle örnekleyen Saymaz, "AK Parti o gün bugündür dövüyor sizi." demişti.
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