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Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırılar nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

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Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırılar nedeniyle Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri’ne çağrıldı

Son dakika haberine göre Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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