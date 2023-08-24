CHP yandaşı gazeteci Serdar Akinan kulis bilgisini paylaştı! Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia: İstanbul’da aday gösterilmeyebilir

İMAMOĞLU'NDAN 'İSTANBUL' MESAJI

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, 'Genel başkanlığa aday mısınız?' şeklindeki sorularına İmamoğlu, "Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" yanıtını vermişti.