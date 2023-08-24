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CHP yandaşı gazeteci Serdar Akinan kulis bilgisini paylaştı! Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia: İstanbul'da aday gösterilmeyebilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2023
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CHP yandaşı gazeteci Serdar Akinan kulis bilgisini paylaştı! Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia: İstanbul’da aday gösterilmeyebilir

CHP yandaşlığıyla bilinen gazeteci Serdar Akinan, Mayıs seçimleri sonrasında Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken ardından da vazgeçip rotayı yeniden İBB adaylığına çeviren Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba kulis bilgisini paylaştı. Akinan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın yerel seçimlerde stratejiyi çok farklı kurguladığını kaydederek, İstanbul'da kadın adaylardan bir liste öne çıkartılacağını belirtti. Akinan, "İmamoğlu aday gösterilmeyebilir" dedi.

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de genel başkanlık kavgası sürerken, "Değişim" yanlısı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i destekleyeceğinin mesajını verirken rotayı ise İBB adaylığına çevirdi ve "İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur." dedi.

'Koltuk' sevdasından vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu 'İstifa' çağrılarına kulak tıkarken, kamuoyu ise CHP'nin yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor.

İMAMOĞLU'NDAN 'İSTANBUL' MESAJI

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, 'Genel başkanlığa aday mısınız?' şeklindeki sorularına İmamoğlu, "Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" yanıtını vermişti.

"İMAMOĞLU ADAY GÖSTERİLMEYEBiLiR"

CHP yandaşlığıyla bilinen gazeteci Serdar Akinan ise, "Çok önemli bir kulis bilgisi geldi." sözleriyle İmamoğlu'nun aday gösterilmeyebileceğini açıkladı.

Akinan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın yerelde stratejiyi farklı kurguladığını belirtti. Akinan, "Şaşırtıcı aday isimleri üzerinde çalışıyormuş. Ölü toprağını silkeleyecek projeler, isimler ve somut bir acil eylem planı hazırlamışlar.İstanbul'da kadın adaylardan bir liste öne çıkartılacakmış. İmamoğlu aday gösterilmeyebilir deniyor." dedi.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ YERİNE LEVENT GÖK

Öte yandan; Ankara'da Mansur Yavaş'ın yeniden aday olması beklenirken, kulislerde bazı CHP'li isimlerin Kılıçdaroğlu'na "Sağcı aday olmasın" diyerek Levent Gök'ü ABB için önerdiği haberleri geniş yankı bulmuştu.

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