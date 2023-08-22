CHP’de taht kavgaları: Koltuk sevdası adayları dört koldan atağa geçirdi! İmamoğlu mühürlendi Kılıçdaroğlu-Özel müsabakası başladı

28 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun yinelenen yenilgisinden sonra CHP Genel Merkezi'nde değişim isyanları patlak verdi. Değişim grubu listenin başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adını yazdığı anlaşılmıştı. Göreve geldiğinden beri İstanbul ve İstanbullular için hizmet etmeyen İmamoğlu, şansını CHP tahtında değerlendirmek için atağa geçmişti. Ancak son gelişmelere göre İmamoğlu'nun, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeşil ışık yakması bir başka genel başkan adayı Özgür Özel'in ismini gündeme getirdi. Bu durum da parti içindeki taht kavgalarını farklı bir boyuta taşıdı.