CHP'de taht kavgaları: Koltuk sevdası adayları dört koldan atağa geçirdi! İmamoğlu mühürlendi Kılıçdaroğlu-Özel müsabakası başladı
CHP Genel Merkezi birçok kola bölünürken taht kavgaları farklı bir boyut kazandı. 28 Mayıs hüsranından sonra İmamoğlu’nun CHP liderliğine göz dikmesi baba-oğulun arasını bozmuş, İBB Başkanı İstanbul'a mühürlendiğini açıklamıştı. Değişim grubu gözlerini CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e çevirdi. Ancak Özel’in bu noktada yeteri kadar destek göremediği öğrenildi. Genel merkezin ise bu süreçte il ve ilçe başkanları başta olmak üzere örgütler üzerindeki baskısını daha da arttırdığı öne sürülüyor. Ortaya çıkan tablodan rahatsız olan Özel'in ise adaylığını açıklamak için aceleci davranmayacağı bildirildi.
28 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun yinelenen yenilgisinden sonra CHP Genel Merkezi'nde değişim isyanları patlak verdi. Değişim grubu listenin başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adını yazdığı anlaşılmıştı. Göreve geldiğinden beri İstanbul ve İstanbullular için hizmet etmeyen İmamoğlu, şansını CHP tahtında değerlendirmek için atağa geçmişti. Ancak son gelişmelere göre İmamoğlu'nun, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeşil ışık yakması bir başka genel başkan adayı Özgür Özel'in ismini gündeme getirdi. Bu durum da parti içindeki taht kavgalarını farklı bir boyuta taşıdı.
İMAMOĞLU'NUN DEĞİŞİM NEFERİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 3 Haziran'da grup başkanlığı görevine seçilen Özel, sonrasında ise hayrete düşüren bir karara imza atarak İmamoğlu'nun "değişim neferi" olmuştu.
Genel merkezin tüm baskılarına rağmen grup başkanlığından istifa etmeyen, genel başkan olmak istediğini ise her fırsatta söyleyen Özel, Kılıçdaroğlu'nun A takımında büyük rahatsızlığa sebep oldu.
UMUDU İMAMOĞLU
İmamoğlu'nun kendisini işaret etmesiyle delegelerden büyük bir destek göreceğini düşünen Özel'in, örgütlerdeki ilk yoklamalarda hüsrana uğradığı görüldü.
Haziran ayından bu yana hem partinin öncü isimleri hem de örgüt liderleriyle temas kurarak kurultayda kendine alan açmaya çalışan Özel'in son gelişmelerden rahatsız olduğu iddia edildi.
PARTİ İÇİ MUHALEFETE BÜYÜK BASKI
28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana "istifa" çağrıları ile debelenen Kılıçdaroğlu ise kurultayda işini şansa bırakmamak için 4 koldan atağa geçti.
İl ve ilçe başkanları başta olmak üzere örgüt yöneticilerini yakın markaja alan Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yakın isimler aracılığıyla kurultaya yönelik peş peşe talimatlar verdiği bildirildi.
Parti üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmak için değişim yanlısı birçok il ve ilçe başkanını sorgusuz sualsiz görevden alan Kılıçdaroğlu, kendisine isyan bayrağı açarak Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı da CHP'den ihraç ettirmişti.
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