Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

VALİ YAZICI A HABER'DE! VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Malatya Valisi Ersin Yazıcı: Hepimize büyük geçmiş olsun. Şu anda 112'mize Emniyet ve Jandarmamıza bildirilen bir olumsuzluk yok. Saha taramalarımızı hızlıca devam ettiriyoruz. Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Malatyalı hemşehrilerimizden şu ricada bulunmak istiyorum. Ağır ve orta hasarlı binalara hiçbir gerekçeyle lütfen girmesinler ve yaklaşmasınlar.

Malatya İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu A Haber'de son durumu anlattı.