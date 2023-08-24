Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Daha büyük bir depremi tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Malatya Valisi Ersin Yazıcı vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 08.35 sıralarında merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, "#Malatya İli #Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
VALİ YAZICI A HABER'DE! VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Malatya Valisi Ersin Yazıcı: Hepimize büyük geçmiş olsun. Şu anda 112'mize Emniyet ve Jandarmamıza bildirilen bir olumsuzluk yok. Saha taramalarımızı hızlıca devam ettiriyoruz. Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Malatyalı hemşehrilerimizden şu ricada bulunmak istiyorum. Ağır ve orta hasarlı binalara hiçbir gerekçeyle lütfen girmesinler ve yaklaşmasınlar.
Malatya İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu A Haber'de son durumu anlattı.
Katipoğlu, "Şu ana kadar itfaiye dairemize ve 112 çağrı merkezine ulaşan herhangi bir olumsuz durum yoktur. Sadece Yeşilyurt ilçemiz Gündüzbey mahallesinde bir binanın çatısında bir kayma ihbarı geldi ama önemsiz olduğunu düşünüyoruz ekip yönlendirdik herhangi bir olumsuz durum oradan da gelmedi. Bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.
BALKONDAN ATLAMA İHBARI
Katipoğlu, "Üst üste gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımızda bir panik oluyor. Şu anda bir kişinin atladığı ile ilgili bir ihbar gelmişti. Onun dışında herhangi bir yıkım veya başka bir hadise bize ulaşmadı." ifadelerini kullandı.
DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİR Mİ?
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tüysüz, "Büyük deprem olduktan sonra neredeyse 7 aylık bir süre geçti. Bölgede çok ciddi bir sismik aktivite var. 6 Şubat'ta başladığından bu yana Bingöl'den başlayın neredeyse Kayseri'ye kadar uzanan Niğde'ye kadar uzanan bir hat boyunca çok sayıda deprem meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Bunlar bazı alanlarda da noktasal olarak yoğunlaşıyorlar. Bir dönem Kayseri'de böyle bir deprem etkinliği gerçekleşti bir dönem Niğde'de gerçekleşti. Son birkaç gündür Malatya Yeşilyurt çevresinde deprem aktivitesi görüyoruz. Bunlar 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin artçıları olarak değerlendirmek mümkün. Genellikle deprem fırtınası olarak da biliniyor. Adeta bir deprem fırtınası şeklinde yaşanıyor. Bu tür aktivitelerde genellikle daha büyük depremler beklenmez.
Burada büyük bir deprem beklentisi yok ama bu sismik aktivitenin uzunca bir süre devam etmesi mümkündür." şeklinde konuştu.
"DİRİ FAY HATTI HARİTASININ REVİZE EDİLMESİ GEREKİYOR"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Ciddi bir deprem yoğunluğu yaşıyoruz. Elimizdeki diri fay haritası 2010 – 2011 – 2013 o civarda üretildi o günde kadar yapılan bütün çalışmalar toparlanarak MTA'nın çok değerli bilim insanları var onların ürettiği bir haritamız. Geçen 10 yıllık sürede bilim sürekli ilerliyor. Çok ciddi veri birikti. Fay haritasının yeniden revize edilmesi gerekiyor.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.08.24 08:35:22 38.2652 38.2040 5.0 -.- 5.0 4.8 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.24 07:52:20 38.8037 37.4200 6.5 -.- 1.8 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.24 07:43:33 38.3238 36.9823 22.7 -.- 1.5 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 07:39:58 38.1835 37.2432 10.9 -.- 1.5 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 07:38:43 37.8505 36.5352 13.8 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 06:18:31 38.0620 26.5312 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.24 06:00:36 38.0063 38.1138 3.6 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.24 05:41:17 38.0328 36.6158 5.4 -.- 2.4 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 05:40:22 36.8615 27.9730 11.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.24 05:35:29 36.0137 35.9718 11.1 -.- 1.9 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.24 05:23:21 38.1177 26.3260 7.6 -.- 2.2 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.24 05:14:05 38.2948 38.2015 8.5 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.24 04:57:51 38.4648 36.6660 4.9 -.- 2.0 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.24 04:54:58 37.1340 28.7798 4.1 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.24 04:51:16 39.7523 37.3907 10.2 -.- 1.4 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) İlksel
2023.08.24 04:45:23 36.8803 27.9732 5.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.24 04:42:46 39.6838 37.3700 2.6 -.- 2.0 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2023.08.24 04:37:16 36.8958 27.9880 10.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.24 04:35:52 36.8545 27.9620 5.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.24 04:33:07 40.4018 28.7383 5.0 -.- 1.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.08.24 04:25:55 36.8692 27.9817 5.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.24 04:07:45 38.0253 36.5642 4.6 -.- 2.0 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 03:51:15 37.0820 28.4535 3.3 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.24 03:31:51 38.3927 36.6833 13.8 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.24 03:28:25 38.0918 36.6707 5.4 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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