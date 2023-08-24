24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2023
ABONE OL
TBMM Başkanı Kurtulmuş Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi İkbal’i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti. Görüşmede kültürel, ticari, ekonomik, savunma sanayisi gibi konular ele alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA