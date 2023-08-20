İmamoğlu’nun HDP ve İYİ Parti’ye göz kırpmasına yanıt: Zamanında davetimizi kabul etmedi

"CHP 11 BÜYÜKŞEHİRİ İYİ PARTİ SAYESİNDE KAZANDI"

CHP'nin 11 büyükşehiri kazanmasının mimarının İYİ Parti olduğunu dile getiren Uz, "Biz daha önce CHP ile sadece iki parti olarak, İYİ Parti'nin teklifiyle gittik dedik ki; Gelin birlikte yerel seçimlere girelim, genel seçimde tekrar umut olalım. Bu umut tekrar bizi parlamenter sisteme taşısın. Dolayısıyla GİK'te bir arkadaşımızın itirazıyla kabul ederek teklifi götürdük ve neticede 11 büyükşehir belediyesi alındı. İşin mimarı, teklifi yapan biziz!" dedi.