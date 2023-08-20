İmamoğlu'nun HDP ve İYİ Parti'ye göz kırpmasına yanıt: Zamanında davetimizi kabul etmedi
CHP'de yaşanan kurultay gerginliği sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceğini anlayan Ekrem İmamoğlu geri adım atarak İBB Başkanlığı için sinyal vererek "İstanbul İttifakı" sözleriyle İYİ Parti ve HDP'ye göz kırptı. İmamoğlu'nun bu söylemine İYİ Parti'den yanıt gelirken "Zamanında davet ettik, kabul etmediniz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ve Yavaş'a kapıları kapatan Uz, CHP'nin 11 büyükşehir kazanmasında ana aktörün İYİ Parti olduğunun altını çizdi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına İYİ Parti'nin de desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı büyük hezimetle İYİ Partilileri de hayal kırıklığına uğratırken iki parti arasında işler karıştı.
"İSTANBUL İÇİN YOLA ÇIKIYORUM"
Diğer yandan delege seçimlerinin yaşandığı CHP'de, Ekrem İmamoğlu da genel başkanlık konusunda geri adım atarken "İstanbul için yola çıkıyorum" diyerek İBB Başkanlığı adaylığı için sinyal verdi.
İYİ PARTİ VE HDPKK'YA İTTİFAK SİNYALİ
2019'a gönderme yapan İmamoğlu, "İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" diyerek İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'ye ittifak için göz kırptı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti cephesinden İmamoğlu'na rest geldi.
"ZAMANINDA DAVET ETTİK KABUL ETMEDİNİZ"
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, hem CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hem de CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a "Zamanında davet ettik, kabul etmediniz" şeklinde çıkıştı.
Uz, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;
Kamuoyuna açık, basının huzurunda her ikinize de davet yaptık mı? Yaptık. "Cumhurbaşkanı olun, tekrar parlamenter sisteme dönelim, cumhuriyetin değerleriyle milletin değerlerini tekrar kucaklaştıralım" dedik mi? Dedik. Kabul etmediniz. Nasıl olacak şimdi? Buna da bir bakmak lazım. Bu da değerlendirilecektir. Bu bağlamda genel başkanımızın 26'sında söyleyeceği cümleler çok önem arz ediyor. 26'sında görmek lazım.
"CHP 11 BÜYÜKŞEHİRİ İYİ PARTİ SAYESİNDE KAZANDI"
CHP'nin 11 büyükşehiri kazanmasının mimarının İYİ Parti olduğunu dile getiren Uz, "Biz daha önce CHP ile sadece iki parti olarak, İYİ Parti'nin teklifiyle gittik dedik ki; Gelin birlikte yerel seçimlere girelim, genel seçimde tekrar umut olalım. Bu umut tekrar bizi parlamenter sisteme taşısın. Dolayısıyla GİK'te bir arkadaşımızın itirazıyla kabul ederek teklifi götürdük ve neticede 11 büyükşehir belediyesi alındı. İşin mimarı, teklifi yapan biziz!" dedi.
"MASAYA DÖNMESEYDİK İYİ PARTİ %20 BANDINI GÖRÜRDÜ"
3-6 Mart sürecinde Meral Akşener'in 'noter' ve 'kumar' masası sözleriyle masayı dağıtmasının ardından tekrar masaya oturmasını hata olarak gördüşünü dillendiren İYİ Partili Rıdvan Uz, "Masaya dönmeseydik 3 hafta sonra İYİ Parti %20 bandını görürdü" iddiasında bulundu.
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