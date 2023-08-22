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DP’li Cemal Enginyurt Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan’ı savunup sokağa çıkma çağrısı yaptı

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Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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DP’li Cemal Enginyurt Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan’ı savunup sokağa çıkma çağrısı yaptı

CHP listelerinden seçime giren ve milletvekili seçilen Demokrat Partili Cemal Enginyurt, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı öven TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği için hapse giren Barış Pehlivan’ı savunup sokağa çıkma çağrısı yaptı. Sokakların karışmasını isteyen Cemal Enginyurt sözleriyle tepki çekti.

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Dalaman Kitap Günleri etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Enginyurt, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklanan TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'a savunarak sokak çağrısında bulundu.

"SOKAĞA ÇIKMA ZAMANIMIZ GELMİŞTİR"

Enginyurt, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu memlekette Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse bu memlekette artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir. Bizim birleşme zamanımız gelmiştir. Tekrar söylüyorum bu işin partisi falan yok." Enginyurt'un skandal sokak çağrısından sonra alanda bulunanların bu sözleri aklışması tepki çekti.

PEHLİVAN MİT MENSUPLARINI İFŞA ETTİ

Şehit Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan da geçtiğimiz günlerde yeniden tutuklanmıştı.

YANARDAĞ BEBEK KATİLİ ÖCALAN'I ÖVMÜŞTÜ

CHP'nin fonladığı Tele 1'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda skandal açıklamalarda bulunmuştu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'filozof' ilan eden Yanardağ, bebek katiline övgüler düzmüştü.

Yanardağ, tepki çeken açıklamasında, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir"

EREN ERDEM'DEN PEŞ PEŞE ZİYARETLER!

Öte yandan, Demokrat Parti'nin (DP) seçimlerde ittifak yaptığı CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de ilk fırsatta soluğu terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ın yanında almıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, "Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız." ifadelerini kullanmıştı.

CHP HEYETİ ZİYARET ETMİŞTİ

CHP ise bebek katilini öven Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı. CHP milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmişti. Son olarak ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yanardağ'ı ziyaret etmişti.

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