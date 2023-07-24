Kılıçdaroğlu’nun ‘medya operasyonu’ gerçekleri günyüzüne çıkardı! Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan arasında kavga
CHP’de seçimlerden beri yaşanan ‘kaos’ her geçen gün farklı bir boyutuyla gündeme geliyor. İmamoğlu’nun fondaş medyası Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum” sözleri kullanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’na karşı yaptığı bu ‘operasyon’ sonrası paçayı kurtarmak isteyen ‘satılık kalemler’ enselerinde ayna taşımaya başladı. Odatv CHP kasasından Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na 75 bin TL ödendiğini yazdı. Pehlivan ve Terkoğlu ikilisi de Soner Yalçın'a salladı. Gelişme üzerine Yalçın, Pehlivan ve Terkoğlu için "Kötü yola düşmemişlerdir umarım...” ifadelerini kullandı.
CHP'deki zoom cuntasının yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu medyatik afaroza başladı. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdi.
Bu durum "Bay Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarını beraberinde getirirken mangırı kesilen Halk TV "Kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcısı" sözleriyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i bombaladı.
Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise "Sansür ve ambargoyu kaldırın" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na yalvardı.
Öte yandan her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Ekremci Sözcü TV'nin de Halk TV ile aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
BAY BAY KEMAL'DEN FONDAŞ MEDYAYI ALT ÜST EDEN SATILIK GAZETECİLER BOMBASI
Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullandığı "satılık gazeteciler bombası" fondaş medyayı alt üst etti.
Peki, Kılıçdaroğlu'nun partisini eleştiren gazeteciler hakkında "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözlerine ilişkin kim, ne dedi?
Ekremci Sözcü TV'nin kadrolu tetikçilerinden İsmail Saymaz, "CHP liderini bu isimleri açıklamaya davet ediyorum. CHP'den para alıp yazanlar kimmiş, öğrenelim" ifadelerini kullandı. Saymaz, "Kılıçdaroğlu para aldığını iddia ettiği haysiyet yoksunlarını derhal açıklamalı" dedi.
Kılıçdaroğlu'na 'namus' göndermesinde bulunan Fatih Altaylı, "İftira atmak, insanları töhmet altında bırakmak namussuzluktur. Kemal Kılıçdaroğlu, birilerinden para alan gazeteciler var diyor, çık söyle" şeklinde konuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı olan, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Fatih Portakal, "Açıklayın. Yüzsüzleri toplum bilsin. Sonra da vermediğiniz hesapları verin" dedi.
Yılmaz Özdil konuya ilişkin "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın" açıklamasını yaptı.
Murat Ağırel, "Sayın Kılıçdaroğlu, kim nereden ne kadar maaş alıyor bunu açıkça söylemelisiniz. Hiç kimse gazetecilik camiasını töhmet altında bırakan böylesi bir ayıp bir açıklama yapamaz" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Ekremci Sözcü'nün kalemlerinden olan Aytunç Erkin ise, "Kılıçdaroğlu ne biliyorsa açıklamalı ve kimseyi zan altında bırakmamalı" dedi.
UĞUR DÜNDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: KANITLAYAMAYAN MÜFTERİ, ALÇAK, ŞEREFSİZDİR
Uğur Dündar, "Halk TV'ye tam 7 yıl süreyle program yaptım. Bu 7 yıl boyunca gerek Halk Tv'den, gerekse CHP'li belediyelerden tek kuruş para almadım. Aksine çoğu kez cebimden önemli harcamalar yaptım. Aldı deyip de kanıtlayamayan müfteridir, alçaktır, şerefsizdir." dedi.
İmamoğlu'na yakın Soner Yalçın'ın ODA TV'si de Kılıçdaroğlu'na "kim, ne kadar para aldı açıkla" çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun "satılık gazeteciler bombası" sonrası CHP medyasında deyim yerindeyse çarşı pazar karıştı. Paçayı kurtarmak isteyenler birbirlerini satmaya başladı.
SATILIK KALEMLER BİRBİRİNİ SATMAYA BAŞLADI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken bir Twitter hesabı "CHP'nin rüşvetçi kalemlerini çok zor günler bekliyor…" diyerek, "Fikret Bila, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Şirin Payzın gibi isimlere son 4 yılda ödenen paranın haddi hesabı yok…" paylaşımını yaptı.
Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı;
CHP'NİN RÜŞVETÇİ KALEMLERİ... FİKRET BİLA, BARIŞ PEHLİVAN, BARIŞ TERKOĞLU, MURAT AĞIREL, ŞİRİN PAYZIN...
"Türkiye'de emsali görülmemiş bir yolsuzluk dosyası açılıyor! Devletin kasasından CHP Genel Merkezi'ne ve CHP'li belediyelere giren paralar, hangi yandaş gazetecilerin cebine aktı? İsmail Saymaz başta olmak üzere Fikret Bila, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Şirin Payzın gibi isimlere son 4 yılda ödenen paranın haddi hesabı yok… CHP'nin rüşvetçi kalemlerini çok zor günler bekliyor…"
"BARIŞ TERKOĞLU VE BARIŞ PEHLİVAN'A CHP KASASINDAN 75 BİN TL ÖDENDİ"
Bir başka paylaşımda ise "CHP Genel Merkezi, aylık maaş ödediği gazeteciler ile olan iş sözleşmelerini de feshetti! Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a her ay CHP kasasından 75 Bin TL ödendiği öğrenildi" denildi.
İmamoğlu'nun önünü açan yayınlarıyla ön plana çıkan Soner Yalçın'ın ODA TV'si bu iddiayı haberleştirip, iddiaya konu olan isimleri tek tek hedef göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
"ODA TV'NİN KİMLERDEN NE PARA ALDIĞINI SONER BEY AÇIKLASIN"
"Soner bey Odatv'nin kimlerden ne para aldığını açıklasın" çağrısı yapan Pehlivan, "Öncelikle Soner Yalçın'a selamımı söyleyin. Odatv'nin kimlerden ne para aldığını ilk olarak Soner bey açıklasın. Eğer haberde benim ismime de yer vereceksiniz, bu söylemimle yer verin yoksa söylemime yer vermeyip ismimi geçirdiğiniz takdirde açıklamamı yazmadığınızı sosyal medyadan paylaşacağım" dedi.
Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Odatv üçgenindeki kavgaya Soner Yalçın'ın da müdahil oldu.
SONER YALÇIN'DAN BARIŞ PEHLİVAN VE BARIŞ TERKOĞLU'NA... "UMARIM KÖTÜ YOLA DÜŞMEMİŞLERDİR"
Pehlivan ve Terkoğlu için "Kötü yola düşmemişlerdir umarım..." yorumunda bulunan Yalçın, "Odatv 15 yıldır yayındadır. Kimseden bir kuruş para ya da fon almamıştır. Aldığını ispat etmek iddiayı yapanların kendi aldıklarını örtme çabasıdır. Odatv son üç yıldır maliyeciler tarafından denetlenmiş, böyle bir paranın olduğuna dair rapor düzenlememiştir. Keza hapislik sürecinde de FETÖ benzer araştırmayı yapmış sonuç elde edememiştir. Yıllarca Odatv'de çalışan iki dedikodu yazarını iddialarını ispat etmeye çağırıyorum. Keşke haklarındaki iddiaya net yanıt verselerdi? Yazık. Kötü yola düşmemişlerdir umarım..." dedi.
İBB BÜTÇESİNDEN NEMALANANLARIN TOPU KENDİ ÜZERLERİNDEN ATMA ÇABASI
İsmail Saymaz, Aytunç Erkin, Fatih Portakal gibi CHP bütçesinden ziyade Ekrem İmamoğlu'nun İBB mütçesinden nemalanıp, Kılıçdaroğlu'nun "satılık gazeteciler bombası" sonrası ahkam kesen isimlerin topu kendi üzerlerinden atma çabaları da dikkatlerden kaçmadı.
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