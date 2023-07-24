Kılıçdaroğlu’nun ‘medya operasyonu’ gerçekleri günyüzüne çıkardı! Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan arasında kavga

Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı olan, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Fatih Portakal, "Açıklayın. Yüzsüzleri toplum bilsin. Sonra da vermediğiniz hesapları verin" dedi.

Yılmaz Özdil konuya ilişkin "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın" açıklamasını yaptı.

Murat Ağırel, "Sayın Kılıçdaroğlu, kim nereden ne kadar maaş alıyor bunu açıkça söylemelisiniz. Hiç kimse gazetecilik camiasını töhmet altında bırakan böylesi bir ayıp bir açıklama yapamaz" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Ekremci Sözcü'nün kalemlerinden olan Aytunç Erkin ise, "Kılıçdaroğlu ne biliyorsa açıklamalı ve kimseyi zan altında bırakmamalı" dedi.