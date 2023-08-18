CHP'liler terör sevici Merdan Yanardağ'ı yalnız bırakmıyor! Bu sefer de Eren Erdem ziyaretine gitti
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür olması gerektiğini savunarak canlı yayında methiyeler dizen ve ardından tutuklanan Merdan Yanardağ'a CHP'den bir destek daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Yanardağ'ı ziyaretine gittiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür olması gerektiğini savunarak canlı yayında methiyeler dizen Merdan Yanardağ tutuklanmıştı. CHP'nin fonladığı Tele 1'e ise 7 gün ekran karartma cezası verilmişti.
TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A ÖVGÜLER
Merdan Yanardağ bebek katiline övgüler dizerek şu ifadeleri kullanmıştı:
İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.
CHP'DEN CEZAEVİ ZİYARETİ
Muhalefet cephesinden Yanardağ'a destek gecikmemişti. Önce HDP ardından CHP, son olarak İYİ Parti ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşına sahip çıktı.
Destek olmakla yetinmeyen CHP heyetinin, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu ve pazar günü Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceği öğrenilmişti.
Oluşturulan heyetteki yer alan isimler:
Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yüksel Mansur Kılıç.
KILIÇDAROĞLU ARKA ÇIKTI
Skandala arka çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın sözlerinin montajlandığını öne sürüp, "Ülkemiz adına utanç vericidir, bu yanlıştan derhal dönülmeli." demişti.
HDPKK'DAN TELE 1'E DESTEK
Yaşananlara ilişkin örgütün siyasi kolu HDP'den de açıklama geldi. "Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyoruz" denilen açıklamada, "Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.
HDP'nin açıklamasının tamamı şöyle:
"Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından Tele 1 ekranları da 7 gün süreyle karartıldı. İktidar hem tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tecrit uyguluyor hem de tecridin konuşulmasını engellemeye çalışıyor. Kendisi gibi düşünmeyeni, konuşmayanı susturmaya yelteniyor. Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyor, bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyoruz. Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz."
CHP'DEN BİR ZİYARET DAHA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, "Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız." ifadelerini kullandı.
Erdem paylaşımında şunları söyledi:
"Bugün, neticesi beraat ile sonuçlanan bir siyasi dava neticesinde 2 yıla yakın tutuklu kaldığım Silivri Cezaevine tahliyem sonrası ilk kez gittim. Gazeteci dostlarımız Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ'ı ziyaret ettim. Son derece güçlüler. Herkese selamları var. Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız. Gazetecilik diz çökmedi, çökmeyecek!"
DÜN DE CHP'Lİ TUNÇ SOYER ZİYARETE GİTMİŞTİ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de geride kalan gün Yanardağ'ı ve Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etmişti.
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