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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den terör sevici Merdan Yanardağ'a ziyaret!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den terör sevici Merdan Yanardağ’a ziyaret!

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür olması gerektiğini savunarak canlı yayında methiyeler dizen ve ardından tutuklanan Merdan Yanardağ'a CHP'den bir destek daha geldi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yanardağ'ı ziyaretine gittiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür olması gerektiğini savunarak canlı yayında methiyeler dizen Merdan Yanardağ tutuklanmıştı. CHP'nin fonladığı Tele 1'e ise 7 gün ekran karartma cezası verilmişti.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A ÖVGÜLER

Merdan Yanardağ bebek katiline övgüler dizerek şu ifadeleri kullanmıştı:

İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.

CHP'DEN CEZAEVİ ZİYARETİ
Muhalefet cephesinden Yanardağ'a destek gecikmemişti. Önce HDP ardından CHP, son olarak İYİ Parti ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşına sahip çıktı.

Destek olmakla yetinmeyen CHP heyetinin, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu ve pazar günü Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceği öğrenilmişti.

Oluşturulan heyetteki yer alan isimler:

Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yüksel Mansur Kılıç.

KILIÇDAROĞLU ARKA ÇIKTI
Skandala arka çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın sözlerinin montajlandığını öne sürüp, "Ülkemiz adına utanç vericidir, bu yanlıştan derhal dönülmeli." demişti.

HDPKK'DAN TELE 1'E DESTEK
Yaşananlara ilişkin örgütün siyasi kolu HDP'den de açıklama geldi. "Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyoruz" denilen açıklamada, "Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

HDP'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından Tele 1 ekranları da 7 gün süreyle karartıldı. İktidar hem tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tecrit uyguluyor hem de tecridin konuşulmasını engellemeye çalışıyor. Kendisi gibi düşünmeyeni, konuşmayanı susturmaya yelteniyor. Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyor, bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyoruz. Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz."

CHP YİNE ARKA ÇIKTI
Tüm bu yaşananların ardından bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a bir ziyarette İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, "Bugün, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay'ı Silivri'de ziyaret ettim. Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek." ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
İzmir hariç her yerde bulunan Tunç Soyer'e sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte o tepkiler;

"İzmir de kalfa İzmir'i yönet İzmir haricinde yer de varsınız seçim zamanı bizde sandıkta olacağız tak ettirdiniz artık"

"Sen önce İzmir'in sorunlarıyla ilgilen, sokakları çöpten, kokudan ve köpek b....dan kurtar sonra onları kurtarırsın"

"Silivri'de birilerini ziyaret edeceğine şu belediyeyle ilgilensen"

"Sayın başkanım bizide bir ziyaret etseniz İzmir'in kendi haline bırakılmıs ilçesi Karabağlara"

"Tunç abi bunlarla uğraşacağına, İzmir'in sorunlariyla ilgilensen daha iyi olmaz mı? Körfezi kokudan %90 oranla temizledik diyorsunuz ama gören gözler öyle demiyor! Kentsel dönüşüm ile alakalı hicbir şey yapılmıyor, olası depreme hazırlıklı miyiz? Bu konulara mi biraz kafa yorsak"

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