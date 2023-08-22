Başkan Erdoğan: Türkiye terör belasından kurtulacak! Ya teslim olacaklar ya da demir yumrukla yüzleşecekler

"KÖRÜKLENEN YALAN FURYASININ AKSİNE TÜRKİYE ASAYİŞTE BÜYÜK YOL KAT ETTİ"

Düzensiz göçle, zehir tacirleriyle mücadelemiz güçlenerek devam ediyor. Türkiye'yi mülteci akınlarıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkarıyoruz. Biz insanları yaşatmak için gerektiğinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri bu insanları Ege'de ölüme mahkum ederken, biz sahil güvenlik güçlerimizle onları dalgaların arasından kurtarıyoruz. İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri artırdık. 143 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişini engelledik. Son 2,5 ayda 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Tarihimizde kültürümüzde yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine müsaade edemeyiz. Bu meseleyi vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız. Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen kalıcı konutların yapımı sürüyor. Tamamlanmasıyla 1 milyon kardeşimiz vatanlarına dönebileceklerdir. Körüklenen yalan furyasının aksine Türkiye asayişe dair tüm başlıklarda büyük yol katetmiştir.

Tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. İnşallah bu meseleyi Türk millete yakışan vakar ve vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız. Gönüllü, onurlu, güvenli geri dönüşleri yaygınlaştırmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde kalıcı konutların yapımı sürüyor. Yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzuru kalple vatanlarına dönebileceklerdir. Belli çevreler tarafından körüklenen yalan ve iftira furyasının aksine Türkiye asayişe dair tüm başlıklarda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu başarıda hiç şüphesiz hükümetimizin kararlılığı yanında asker, polis, jandarma, sahil güvenlik, bekçi, istihbaratına kadar tüm emniyet birimlerimizin uyum içerisinde çalışmasının büyük payı vardır.

Bir dönem en önemli sıkıntı kaynağımız olan koordinasyon sorununu çözüme kavuşturduk. Tüm operasyonlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan yönetilebilir hale geldik. Muhalefetin ve Türkiye'nin başarılarından rahatsız olan ideolojik çevrelerin tezviratına rağmen yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Sicili ülkemizin karşısında kim varsa onun yanında yer almakla dolu bu muhterisle maşeri vicdana havale ediyoruz. Son seçimler milletimizin bunlara prim vermediğini böyle davranmaya devam ettiği sürece asla prim vermeyeceğini göstermiştir. Askere, polise, jandarmaya, sahil güvenliğe düşmanca yaklaşanların kaybetmeye mahkum olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Kaliteli, nitelikli ve disiplinli bir eğitim her alanda olduğu gibi tüm emniyet hizmetlerinde de başarının anahtarıdır. Subay ve astsubaylarımızı en donanımlı en nitelikli şekilde yetiştiren hocalarımıza, komutanlarımıza ve ailelerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Mezuniyet sevinci yaşayan buradaki her bir evladımız yoğun bir eğitim sürecini alnının akıyla tamamlayarak yüzlerce yıldır üzerinde tek bir leke bulunmayan şerefli bir üniformayı giymeyi hak ettiler.

Doktorundan öğretmenine, işçisinden işverenine, çiftçisinden esnafa kadar Türkiye'ye katkı sunan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda gerektiğinde canını feda eden güvenlik güçlerimizin ayrıdır. 85 milyonun huzur ve esenliği için karada, havada, denizde gece gündüz demeden görev yapan kahramanların hakkı elbette ödenmez. Şu an karşımda gözleri çakmak çakmak parlayan her bir evladımız işte böyle ağır bir sorumluluğu taşımaya namzettir. Sizler bugünden itibaren onurlu olduğu kadar zor ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra edeceksiniz. Milletimizi asırlardır ayakta tutan maddi ve manevi değerleri inşallah sizler yaşatacaksınız.

Bu memleketin huzurunu bozmaya teşebbüs edecek alçakların karşısına ilk önce siz dikileceksiniz. Ne mutlu size ki milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü muazzez bir çatıya katılma imkanı buldunuz. Eviniz kadar temiz, aileniz kadar aziz bu güzide ocağa katılarak ailenizden farksız olan bu millete, evinizden farksız olan bu vatana hizmet etme şerefine nail olacaksınız. Ailenizin en kıymetli evladıydınız, inşallah bundan sonra her biriniz 85 milyonun gözbebeğisiniz. Ailelerinize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimizi hayırla yâd ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, sizleri türlü kaza, bela, saldırı ve ihanetten muhafaza buyursun diliyorum."