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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Pile-Yiğitler yolunu bitirmede son derece kararlıyız

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 16:26
KKTC'nin Pile-Yiğitler yolu projesi nedeniyle bölgede gerilim arttı. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri, KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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