Yunanistan’da KKTC provokasyonu! Skandal manşet! Bu kez Devlet Bahçeli’yi hedef aldılar

Provokatif habere imza atan bir başka Yunan gazete Proto Thema ise şunları yazdı: Kemal Atatürk ve İtalyan büyükelçisinin başrolde olduğu bir tarihi olay, Erdoğan'ın ortağı tarafından Yeşil Hat'ta olanları kışkırtmak için hatırlatıldı.

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