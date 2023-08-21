Yunanistan'da KKTC provokasyonu! Skandal manşet! Bu kez Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar
KKTC'de Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne yapılmak istenen yol, BM barış gücü görevlileri tarafından engellendi. Engelleme sırasında KKTC tarafı ve BM yetkilileri arasında gerginlik yaşanırken, Türkiye'nin olaya tepkisi sert oldu. Yunan basını Türkiye'nin tepkisi ile ilgili yeni bir skandala imza attı.
KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi.
Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu.
Bölgede gerilim artarken, BM ve KKTC yönetimi birbirini suçladı.
Türkiye'nin bu gelişmeye tepkisi gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Barış Gücü'nün çifte standart uyguladığına dikkat çekti.
Dün bu açıklamayı skandal başlıklar ile okurlarına sunan Yunan basını bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.
Bahçeli'nin makam odasında körüklü çizmeli görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımını öne çıkaran Ethnos "Bahçeli'den kışkırtıcı açıklama: Kıbrıs Türk'tür! Kemal Atatürk'e ait askeri botlarla video yükledi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Haberde şu skandal ifadelere yer verildi: Kışkırtıcı ifadelerin asası, Kıbrıs'ın Pile kentinde yaşanan olaylar vesilesiyle YouTube'a bir takım elbisenin üzerine asker botları giyip içeri girerken göründüğü bir video yükleyen Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli'ye ait.
CNN Yunanistan'ın başlığı ise "Yeni meydan okuma: Askeri bot giyen Bahçeli 'Kıbrıs Türk'tür' diyor" oldu.
Haberde "Türk provokasyonları devam ediyor. Bu kez Devlet Bahçeli'den ve kışkırtıcı bir paylaşım" denildi.
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