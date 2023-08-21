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Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılar! Danimarka ve Hollanda büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılar! Danimarka ve Hollanda büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Kur'an-ı Kerim'i hedef alan akçak saldırılara karşı Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kuran-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, geçen cuma günü Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve bugün Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Maslahatgüzar ve elçi müsteşarına devam eden saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirildi, bu eylemleri en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği bir kez daha vurgulandı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Son olarak Momika adlı şahıs İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.

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