CHP’li Mansur Yavaş’ın adamı Adnan Tatlısu belediye personeline küfür etti
CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yapan Adnan Tatlısu belediye personeline telefonda küfürler etti. O görüntüler sosyal medyaya düştü.
Cumhuriyet Halk Partili isimlerin imza attığı rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yapan Adnan Tatlısu büyük bir rezilliğe imza attı.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Adnan Tatlısu'nun bir belediye personelini kovduğu ve küfürler savurduğu görüldü.
KÜFÜRLER SAVURUP İŞTEN KOVDU
Detayları bilinmeyen tartışmada Tatlısu'nun "Sen hemen istifa et. Şimdi geleceğim seni s.... Hanımın da istifa etsin seni de hanımını da işten atıyorum." dediği duyuldu.
AK PARTİLİ İSİMDEN TEPKİ: MAFYAVARİ YÖNETİM ZİHNİYETİ
Skandala tepki gösteren AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Mansur Yavaş'ın şiddete dayalı yönetim şeklinin bir örneğini sosyal hizmetler daire başkanı Adnan Tatlısu'nun sosyal medyaya düşen konuşmasında görebilirsiniz.
Ankara Belediye personeli maalesef bu hakaretlere maruz kalıyor. Ankara'yı mafyavari yöntemlerle yöneten bu zihniyete vatandaşımız sandıkta gereken cevabı vericek." ifadelerini kullandı.
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