İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim yakıldı! Bir kadın yangın söndürücü tüple engel olmaya çalıştı

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenledi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağıyla ayaklarını sildi. Göstericilerin arasında bulunan bir kadın ise Momika'nın yaktığı Kur'an-ı Kerim'e, yangın söndürücü tüple müdahale etti. Ortalığı sis kaplarken polis, kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 16:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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