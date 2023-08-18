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Haberler Galeri İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim yakıldı! Bir kadın yangın söndürücü tüple engel olmaya çalıştı

İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim yakıldı! Bir kadın yangın söndürücü tüple engel olmaya çalıştı

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenledi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağıyla ayaklarını sildi. Göstericilerin arasında bulunan bir kadın ise Momika'nın yaktığı Kur'an-ı Kerim'e, yangın söndürücü tüple müdahale etti. Ortalığı sis kaplarken polis, kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 16:50
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İsveç’te yine Kur’an-ı Kerim yakıldı! Bir kadın yangın söndürücü tüple engel olmaya çalıştı

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenledi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağıyla ayaklarını sildi.

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İsveç’te yine Kur’an-ı Kerim yakıldı! Bir kadın yangın söndürücü tüple engel olmaya çalıştı

İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önüne geniş polis koruması eşliğinde gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağına ayaklarını silen Momika, daha sonra Kur'an-ı Kerim'i, Reisi'nin fotoğrafını, İran ve Irak bayraklarını ateşe verdi. Momika'ya, Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.

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İsveç’te yine Kur’an-ı Kerim yakıldı! Bir kadın yangın söndürücü tüple engel olmaya çalıştı

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Göstericilerin arasında bulunan bir kadın ise Momika'nın yaktığı Kur'an-ı Kerim'e, yangın söndürücü tüple müdahale etti. Ortalığı sis kaplarken polis, kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

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İsveç’te yine Kur’an-ı Kerim yakıldı! Bir kadın yangın söndürücü tüple engel olmaya çalıştı

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika ve Najem'e, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

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İsveç’te yine Kur’an-ı Kerim yakıldı! Bir kadın yangın söndürücü tüple engel olmaya çalıştı

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.