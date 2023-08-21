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Panama'da geçişlere kuraklık sınırı! Panama Kanalı'nda gemilerin geçiş sayısında sınırlamaya gidildi

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Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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Panama’da geçişlere kuraklık sınırı! Panama Kanalı’nda gemilerin geçiş sayısında sınırlamaya gidildi

Karayipler ile Pasifik okyanusu arasında yer alan Panama Kanalı'nda yaşanan kuraklık, kanaldan geçmeyi bekleyen gemilerin artmasına sebep oldu. Analistler, bu durumun küresel ticareti etkiyebileceği konusunda uyardı.

Küresel çapta yaşanan kuraklık, dünyanın en önemli kanalları arasındaki Panama'yı da vurdu. Kanaldaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle 200'den fazla gemi, geçiş için beklemeye koyuldu.

Panama kanalına gelen su azaldı. Gemiler beklemeye başladı. Küresel ticaretin yavaşlaması gündemde. Küresel kuraklık Amerika kıtasında da etkisini sürdürüyor. Orta Amerika bölgesindeki düşük yağışın ardından görülen kuraklık su kaynaklarının azalmasına neden oldu.

Atlas Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'na bağlayan dünyanın en önemli kanalları arasındaki Panama'nın sus seviyesi de büyük oranda düştü. Bir yolcu uçağından çekilen görüntülerde kanala giriş yapamayan ve Körfez'de bekleyen onlarca gemi olduğu görüldü.

Panama Kanalı otoritesinin yaptığı duyuruya göre, azami geçiş sayısı 2 Eylül'e kadar günde 32 gemi ile sınırlı kalacak. Dünya ticaretinin ana rotalarından olan Panama Kanalı'ndaki bu görüntüler, küresel ticaretin yavaşlayacağı endişesini doğurdu.

Kanalda yaşanan tıkanıklık, genellikle su yolunu kullanan şirketleri alternatif rotalar aramaya yöneltti. Panama Kanalı, Çin ile ABD arasında ticaret yapan büyük perakendeciler ve enerji şirketleri de dahil olmak üzere birçok nakliyeci için maliyetleri ve geçiş sürelerini azaltıyor.

PANAMA KANALI NASIL ÇALIŞIYOR?

Panama Kanalı deniz seviyesinden 28 metre yukarıda bulunuyor. Sıvıların dengesi kanunundan faydalanılarak gemiler kaldıraçlarla Kanal içinde yavaş yavaş yükseltiliyor ve aynı metotla diğer tarafa doğru indiriliyor. bu sayede aşılması zor olan noktalarda gemiler ilerleyebiliyor. Kanal boyunca yolculuk ise yaklaşık 9 saat sürüyor.

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