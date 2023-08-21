Panama’da geçişlere kuraklık sınırı! Panama Kanalı’nda gemilerin geçiş sayısında sınırlamaya gidildi

Kanalda yaşanan tıkanıklık, genellikle su yolunu kullanan şirketleri alternatif rotalar aramaya yöneltti. Panama Kanalı, Çin ile ABD arasında ticaret yapan büyük perakendeciler ve enerji şirketleri de dahil olmak üzere birçok nakliyeci için maliyetleri ve geçiş sürelerini azaltıyor.