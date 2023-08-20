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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Belcekız Plajı açıklaması: Haberler gerçek dışı

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Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Belcekız Plajı açıklaması: Haberler gerçek dışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bazı basın ve yayın organlarında Belcekız Plajı hakkında çıkan gerçek dışı haberler ardından açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamasında, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında Belcekız Plajı hakkında çıkan gerçek dışı haberler sonrasında basın açıklaması yapılması ihtiyacı görülmüştür." denildi.

Açıklamada "Haberlerde ismi geçen Belcekız Plajı; 07.10.2020 tarihinde Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüz tarafından Muğla Çevre Vakfı'na (MUÇEV) kiralanmıştır. MUÇEV tarafından da 24.11.2020 tarihinde bir alt kiracıya kiraya verilmiştir. O tarihten bugüne kadar yapılmış yeni bir işlem bulunmamaktadır. Bununla beraber yine aynı haberde adı geçen Kenan Kıran isimli kişiye MUÇEV tarafından yapılan herhangi bir kiralama işlemi de bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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