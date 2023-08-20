Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?

ORTA VADELİ PLAN

Ekonomi cephesinde yine gözlerin çevrildiği başlıklardan birisi de Orta Vadeli Plan. Eylül ayının ilk iki haftası işaret edilmişti planın açıklanması için dolayısıyla şu an gelinen aşama ne bu masada olacak.

Bir taraftan da OVP hazırlanırken finans çevreleriyle yine iş dünyasıyla, işçi sendikalarıyla, işverenlerle, KOBİ'lerle de görüşmeler devam ediyor. Bu tarafların talepleri de ne yönde bu da ele alınıyor olacak.