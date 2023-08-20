Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?
"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. 3600 ek gösterge ve memur zammı gündemde. Gençlere yönelik vergi muafiyeti ne zaman uygulanacak? Masada başka hangi konular var?
"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 21 Ağustos Pazartesi günü Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 21 Ağustos Pazartesi günü Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.
Gündemde hangi konular var? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları; Gündemdeki sıcak başlıklardan birisi kuşkusuz memur ve memur emeklilerinin gözünü çevirdiği 7. toplu sözleşme dönemi olacak.
MEMUR ZAMMI
4. toplantı için gözler 22 Ağustos'ta. O toplantı öncesi hükümetin masadaki teklifi ve bundan sonra o görüşmeye hangi tekliflerle gidileceği değerlendiriliyor olacak.
3600 EK GÖSTERGE
Hükümet memurlara 2024 için %25, 2025 için ise %11 zam teklifinde bulunuştu. Bir taraftan yine maaşların hesaplanmasında önemli rol oynayacak 3600 ek gösterge de Kabine'nin gündeminde olacak.
ORTA VADELİ PLAN
Ekonomi cephesinde yine gözlerin çevrildiği başlıklardan birisi de Orta Vadeli Plan. Eylül ayının ilk iki haftası işaret edilmişti planın açıklanması için dolayısıyla şu an gelinen aşama ne bu masada olacak.
Bir taraftan da OVP hazırlanırken finans çevreleriyle yine iş dünyasıyla, işçi sendikalarıyla, işverenlerle, KOBİ'lerle de görüşmeler devam ediyor. Bu tarafların talepleri de ne yönde bu da ele alınıyor olacak.
KKTC'DE YOL GERİLİMİ
Dış politikaya baktığımız zamansa KKTC'de Türk askeriyle BM Barış Gücü görevlileri arasındaki gerilim ele alınıyor olacak. Bu gerilimin düşürülmesi için ve oradaki Türk halkının menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar da yine Kabine'de masadaki başlıklardan birisi olacak.
AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan bir başlık vardı. Gençlere yönelik bir vergi muafiyeti. İşte buna ilişkin de nasıl bir düzenleme olacak, yine Kabine'de ele alınacak başlıklardan.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda da iki önemli zirveye katılacak eylül ayında. Onlardan birisi Hindistan'daki G20. Diğeri de ABD'deki BM Genel Kurulu olacak. İşte o iki önemli toplantı öncesi de yapılan son hazırlıklar değerlendiriliyor olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?
- 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB İOKBS 1.2.3.4.5.6.7. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?
- O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...
- Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 2. torba yasada detaylar şekillendi! Emeklilikte 2 yenilik geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
- Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur'luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...
- 2023-2024 KYK burs - kredi başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün var 2023? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte açılacak?
- YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?