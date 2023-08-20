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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2023
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?

"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. 3600 ek gösterge ve memur zammı gündemde. Gençlere yönelik vergi muafiyeti ne zaman uygulanacak? Masada başka hangi konular var?

"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 21 Ağustos Pazartesi günü Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 21 Ağustos Pazartesi günü Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Gündemde hangi konular var? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları; Gündemdeki sıcak başlıklardan birisi kuşkusuz memur ve memur emeklilerinin gözünü çevirdiği 7. toplu sözleşme dönemi olacak.

MEMUR ZAMMI

4. toplantı için gözler 22 Ağustos'ta. O toplantı öncesi hükümetin masadaki teklifi ve bundan sonra o görüşmeye hangi tekliflerle gidileceği değerlendiriliyor olacak.

3600 EK GÖSTERGE

Hükümet memurlara 2024 için %25, 2025 için ise %11 zam teklifinde bulunuştu. Bir taraftan yine maaşların hesaplanmasında önemli rol oynayacak 3600 ek gösterge de Kabine'nin gündeminde olacak.

ORTA VADELİ PLAN

Ekonomi cephesinde yine gözlerin çevrildiği başlıklardan birisi de Orta Vadeli Plan. Eylül ayının ilk iki haftası işaret edilmişti planın açıklanması için dolayısıyla şu an gelinen aşama ne bu masada olacak.

Bir taraftan da OVP hazırlanırken finans çevreleriyle yine iş dünyasıyla, işçi sendikalarıyla, işverenlerle, KOBİ'lerle de görüşmeler devam ediyor. Bu tarafların talepleri de ne yönde bu da ele alınıyor olacak.

KKTC'DE YOL GERİLİMİ

Dış politikaya baktığımız zamansa KKTC'de Türk askeriyle BM Barış Gücü görevlileri arasındaki gerilim ele alınıyor olacak. Bu gerilimin düşürülmesi için ve oradaki Türk halkının menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar da yine Kabine'de masadaki başlıklardan birisi olacak.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan bir başlık vardı. Gençlere yönelik bir vergi muafiyeti. İşte buna ilişkin de nasıl bir düzenleme olacak, yine Kabine'de ele alınacak başlıklardan.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda da iki önemli zirveye katılacak eylül ayında. Onlardan birisi Hindistan'daki G20. Diğeri de ABD'deki BM Genel Kurulu olacak. İşte o iki önemli toplantı öncesi de yapılan son hazırlıklar değerlendiriliyor olacak.

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