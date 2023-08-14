14 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sinan Akçıl’dan Tarkan’a Disney Plus tepkisi: "Atatürk kağıdın üzerinde basılı bir resim değil"

Sinan Akçıl’dan Tarkan’a Disney Plus tepkisi: "Atatürk kağıdın üzerinde basılı bir resim değil"

Ermeni lobisi baskısıyla Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney Plus'a sessiz kalan Tarkan'ın Filenin Sultanları için yaptığı şarkı önceki gün yayınlandı. Çalışmayı gören Sinan Akçıl, eleştirilerde bulundu. Tarkan'ın, Atatürk'e yapılan bu saygısızlığa ses çıkarmamasına şaşırdığını belirten Akçıl, "Bence oradaki milliyetçiliğin voleybol takımına yaptığın şarkıdan daha çok takdir toplar. Yoksa şarkı kolay, ben de çok yaptım ve yapıyorum ama bayrak tektir" dedi.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 09:46
  • 1
  • 15
Sinan Akçıl’dan Tarkan’a Disney Plus tepkisi: Atatürk kağıdın üzerinde basılı bir resim değil

FOX'UN dijital yayın platformu Disney Plus, bir skandala imza attı. Türkiye'nin ulusal değerlerini hiçe sayan platform, Ermeni lobisine boyun eğerek Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı diziyi yayından kaldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Sinan Akçıl’dan Tarkan’a Disney Plus tepkisi: Atatürk kağıdın üzerinde basılı bir resim değil

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Disney Plus'ın, Ermeni lobisi baskısıyla Atatürk dizisini yayından kaldırmasıyla ilgili herhangi bir yorum yapmayan ünlülere sert çıktı.

  • 3
  • 15
Sinan Akçıl’dan Tarkan’a Disney Plus tepkisi: Atatürk kağıdın üzerinde basılı bir resim değil

Önce platformla reklam anlaşması olan Tarkan'a tepki gösteren Akçıl, şunları söyledi: "Sevgili Tarkan, voleybol milli takımına güzel bir iş yapmışsınız.

  • 4
  • 15
Sinan Akçıl’dan Tarkan’a Disney Plus tepkisi: Atatürk kağıdın üzerinde basılı bir resim değil

Ancak Disney ile olan sözleşmen gereği Mustafa Kemal Atatürk dizisiyle ilgili ağzını açmıyor olman beni şaşırtıyor.

  • 5
  • 15
Sinan Akçıl’dan Tarkan’a Disney Plus tepkisi: Atatürk kağıdın üzerinde basılı bir resim değil

Bence oradaki milliyetçiliğin voleybol takımına yaptığın şarkıdan daha çok takdir toplar. Yoksa şarkı kolay, ben de çok yaptım ve yapıyorum ama bayrak tektir."