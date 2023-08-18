ABD hem besliyor hem de eğitiyor! Terör örgütü PKK ile skandal tatbikat | Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi: Çelişkilerle dolu...

KAMIŞLI'DA NELER OLUYOR?



Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları; Türk medyasında çok yer almıyor ama şu an özellikle Suriye'de son derece önemli bir takım gelişmeler oluyor.

Amerikan askeri üssü burada Sünni-Arap tabanlı ABD adına ÖSO olarak değiştirdiği bir yapı var.

Bir diğer tarafıyla da PKK/YPG bünyesinde faaliyet gösteren Sünni-Arap tabanlar var. Bunları Şii milislere karşı kullanma eğilimi içerisinde. YPG/PKK ise Şii milislerle Esad rejimiyle çatışmayacağını söylüyor.