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Suriye'de ABD-YPG tatbikatı! ABD ordusu ile PKK/YPG'li teröristler Kamışlı'da tatbikat yaptı

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Giriş: 18.08.2023 12:23
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.
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