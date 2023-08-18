AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ meclisin ilk gündemini açıkladı! Başörtüsü ve aile üzerinde duruldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, genel merkezde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Meclis gündem maddelerine değinen Dağ, başörtüsü ve ailenin bütünlüğü ilk gündemimiz olacak. Beyannamede belirttiğimiz hususları uzun ve kısa vadeli olarak takvimlendiriyoruz. Onları teker teker hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle buluşan Dağ, AK Parti'nin 22. yılının ana sloganının "AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında" olduğunu açıkladı. Meclis gündemi hakkında bilgi veren Bakan Dağ, MHP'nin İYİ Parti çağrısını da değerlendirdi.
"İYİ PARTİ'NİN YANI PKK VEYA FETÖ DEĞİLDİR"
MHP'nin İYİ Parti'ye olan çağrısı hakkında konuşan Dağ, "MHP Genel Başkanı önemli bir çağrıda bulundu. Seçim döneminde sahada özellikle İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla hem PKK'yla, hem FETÖ'cü kaçakla yapmış oldukları destekten İYİ Parti tabanı ciddi anlamda rahatsız oldu. Biz de gördük, onlar da gördü. İYİ Parti'nin yanı PKK veya FETÖ değildir" şeklinde konuştu.
"MECLİSİN İLK GÜNDEMİ BAŞÖRTÜSÜ VE AİLE OLACAK"
Dağ, meclisin açılmasıyla seçim beyannamesinde sunulan hususların tek tek hayata geçirileceğini belirterek, "Meclis açıldığında başörtüsü ve ailenin bütünlüğü ilk gündemimiz olacak" dedi.
"3 DÖNEM KURALI DEVAM EDECEK"
3 dönem kuralının devam edeceğini söyleyen Dağ, "Yerel seçimlerde değişim, milletvekili listelerinde, kabinede değişim oldu. Bakan yardımcıları, genel müdürlerde hepsinde değişim oldu. Bu değişim Cumhurbaşkanımızın takdiriyle kongrede de olacaktır. Genç bir ekip oluşturup belli bir yaşın üstündeki arkadaşlarla da hem tecrübe hem de gençlik bir arada olacak. 2023'te 3 dönem kuralını uyguladık. Faydasını da gördük. 3 dönem sonra arkadaşlarımız siyaseti bırakmayacaklar. 1 dönem ara verip o dönemde partinin değişik kurullarında görev alacaklar" ifadelerini kullandı.
"AK PARTİ HENÜZ 22 YAŞINDA, DOĞRULAR İÇİN İŞİNİN BAŞINDA"
AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Dağ, şunları kaydetti:
"22. yılımızın ana sloganı 'AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında' olarak belirlenmiştir. Bu sloganla AK Parti'nin, birilerinin iddia ettiği gibi yorgun bir parti olmadığını, sürekli yenilenen taze bir kurumsal karakter ve diri kadrolara sahip olduğunu tekrar ortaya koymuş olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi AK Parti'nin en büyük başarısı, şu veya bu partinin değil, vesayet ve zulüm zihniyetinin iktidarını yıkmış olmasıdır. Liderimizin öncülüğünde ortaya koyduğumuz ve saymakla bitmeyecek birçok altyapı ve üstyapı projesi, ülkemizin gelişimine ve geleceğine verdiğimiz değeri işaret etmektedir. Bununla birlikte, Türkiye'de dokunmadık insan, devlet nezdinde gönlünü kazanmadık kesim bırakmamış olmamız da hem milletimize hem de ülkemize karşı beslediğimiz sevdayı göstermektedir. AK Parti iktidarları ve Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de milletle devleti hemhal eden, kucaklaştıran ve barıştıran bir 21 yılı geride bırakmıştır. Tüm mega projelerin yanı sıra sosyolojik travmaların artık geride kalmasını sağlayan bu başarı, Türkiye'yi ve milletimizi güçlendiren ve büyüten bir can suyu olmuştur."
"FİDANLARLA BEREKET VE UMUDU DİRİ TUTACAĞIZ"
Dağ, kuruluş yıldönümü programına katılan tüm davetlilere AK Parti'nin yeni teması olan ve umut ve bereketini simgeleyen fidan hediye edeceklerini belirtti. "Bu fidan hem her daim doğaya ve çevreye sunduğumuz katkının bir sembolüdür hem de umudu ve bereketi ifade eden bir mahiyet taşımaktadır" diyen Dağ, "22 yıl önce bu ülkede bir lider, her türlü zor şartlar içerisinde siyasette yeni fidanlar dikti. O fidanlar büyüdü ve bugün bir ormana, nitelikli kadrolara dönüştü. 2023 seçimlerinde yeniden milletimizin teveccühünü kazanmamızın ardından yeni dönemde, yeni fidanlar dikiyoruz" diye konuştu. Ayrıca Dağ, 7 Ekim'de gerçekleştirecekleri kongrede ortaya koyacakları konseptle yerel seçim sürecini başlatacaklarının da bilgisini verdi.
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