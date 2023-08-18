AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ meclisin ilk gündemini açıkladı! Başörtüsü ve aile üzerinde duruldu

"AK PARTİ HENÜZ 22 YAŞINDA, DOĞRULAR İÇİN İŞİNİN BAŞINDA"

AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Dağ, şunları kaydetti:

"22. yılımızın ana sloganı 'AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında' olarak belirlenmiştir. Bu sloganla AK Parti'nin, birilerinin iddia ettiği gibi yorgun bir parti olmadığını, sürekli yenilenen taze bir kurumsal karakter ve diri kadrolara sahip olduğunu tekrar ortaya koymuş olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi AK Parti'nin en büyük başarısı, şu veya bu partinin değil, vesayet ve zulüm zihniyetinin iktidarını yıkmış olmasıdır. Liderimizin öncülüğünde ortaya koyduğumuz ve saymakla bitmeyecek birçok altyapı ve üstyapı projesi, ülkemizin gelişimine ve geleceğine verdiğimiz değeri işaret etmektedir. Bununla birlikte, Türkiye'de dokunmadık insan, devlet nezdinde gönlünü kazanmadık kesim bırakmamış olmamız da hem milletimize hem de ülkemize karşı beslediğimiz sevdayı göstermektedir. AK Parti iktidarları ve Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de milletle devleti hemhal eden, kucaklaştıran ve barıştıran bir 21 yılı geride bırakmıştır. Tüm mega projelerin yanı sıra sosyolojik travmaların artık geride kalmasını sağlayan bu başarı, Türkiye'yi ve milletimizi güçlendiren ve büyüten bir can suyu olmuştur."

"FİDANLARLA BEREKET VE UMUDU DİRİ TUTACAĞIZ"

Dağ, kuruluş yıldönümü programına katılan tüm davetlilere AK Parti'nin yeni teması olan ve umut ve bereketini simgeleyen fidan hediye edeceklerini belirtti. "Bu fidan hem her daim doğaya ve çevreye sunduğumuz katkının bir sembolüdür hem de umudu ve bereketi ifade eden bir mahiyet taşımaktadır" diyen Dağ, "22 yıl önce bu ülkede bir lider, her türlü zor şartlar içerisinde siyasette yeni fidanlar dikti. O fidanlar büyüdü ve bugün bir ormana, nitelikli kadrolara dönüştü. 2023 seçimlerinde yeniden milletimizin teveccühünü kazanmamızın ardından yeni dönemde, yeni fidanlar dikiyoruz" diye konuştu. Ayrıca Dağ, 7 Ekim'de gerçekleştirecekleri kongrede ortaya koyacakları konseptle yerel seçim sürecini başlatacaklarının da bilgisini verdi.