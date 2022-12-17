ABD'den PKK'ya 165 milyon dolar! Yasa tasarısına onay verildi! Biden'ın imzası bekleniyor...
ABD'nin 2023 mali yılı savunma bütçesi Senatoda kabul edildi. Buna göre Suriye’de ise terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalandığı fon için 165 milyon 309 bin dolara tasarıda onay verildi. İşte detaylar...
ABD'nin 2023 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı Senatoda oy çokluğuyla kabul edildi.
Geçen hafta ABD Temsilciler Meclisinde 80'e karşı 350'ye oyla kabul edilen savunma bütçe tasarısı ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gönderilmek üzere Senatoda da oylandı.
BÜTÇELER BELLİ OLDU
817 milyar doları Savunma Bakanlığı, 30 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki nükleer harcamalar olmak üzere 2023 mali yılı için toplam 858 milyar dolar bütçe öngören tasarı Senatoda 11'e karşı 83 oyla kabul edildi.
Yasa tasarısında, asker maaşlarının yüzde 4,6 artırılması, Pentagon'un taktik olmayan araç filolarını sıfır emisyonlu araçlara dönüştürmesinin yanı sıra Tayvan'a 2027'ye kadar 10 milyar dolarlık askeri yardım sağlanması öngörülüyor.
UKRAYNA'YA DESTEK
Tasarıda, Ukrayna ile ilgili olarak, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimini finanse etmek için 800 milyon dolar, ABD'nin Avrupa'daki askeri operasyonlarını desteklemek için de 6 milyar dolardan fazla fon ayrıldı.
PKK/YPG'YE DESTEK!
Savunma bütçe tasarısında ayrıca Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında PKK/YPG dahil ABD ortaklarına verilmek üzere 502 milyon 926 bin dolar fon belirlendi.
Pentagon'un, Irak için istediği 358 milyon 15 bin doların 35 milyon 811 doları gerekçesiz görülerek tasarıdan çıkarılmıştı.
Suriye'de ise terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalandığı 183 milyon 677 bin dolarlık talebin 18 milyon 368 bin doları gerekçesiz görülmüştü ancak örgütün de faydalandığı fon için 165 milyon 309 bin dolara tasarıda onay verildi.
TÜRKİYE'YE YÖNELİK F-16 SATIŞI
Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını kısıtlayıcı şarta bağlayan Temsilciler Meclisince tasarıya eklenen değişiklikler tasarının son halinden çıkarılmıştı.
ABD Başkanı Biden'ın tasarıyı en kısa sürede imzalaması bekleniyor.
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