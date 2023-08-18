FETÖ’nün kalesinde kopan büyük fırtına! Gülen’in ölüm haberini beklemeden 5 grup harekete geçti

Kurulduğu günden beri, "devletin kılcal damarlarına" sızmak için her türlü yolu mübah gören, 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarıyla gerçek yüzü ortaya çıkan ve 15 Temmuz 2016 gecesi darbeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bölünmeye yüz tuttu.



Eli kanlı teröristbaşı Gülen'in 'kara kutusu' olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun, '30 milyon dolarlık' ifşa mektubu yüzünden örgütün sosyal medya hesaplarına bakan "molla" lakaplı Osman Şimşek'i darbedip Pensilvanya'daki çiftlikten atması sonrası gerilim tavan yaptı.

Bir yandan da ölüme yüz tutan Gülen'in ciddi sağlık sorunları örgüt içerisinde liderlik yarışı başlattı.