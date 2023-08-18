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Kamışlı'da neler oluyor? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi: Çelişkilerle dolu...

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 12:32
NATO'da sözde müttefik konumunda bulunan ABD, terör örgütü PKK'yı hem beslemeye hem de eğitmeye devam ediyor. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerine devam eden ABD ordusu, bir skandala daha imza atarak Haseke'nin kuzeydoğusunda teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi. Kamışlı'da neler oluyor? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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