Kamışlı'da neler oluyor? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi: Çelişkilerle dolu...

NATO'da sözde müttefik konumunda bulunan ABD, terör örgütü PKK'yı hem beslemeye hem de eğitmeye devam ediyor. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerine devam eden ABD ordusu, bir skandala daha imza atarak Haseke'nin kuzeydoğusunda teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi. Kamışlı'da neler oluyor? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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