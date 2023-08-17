Milyonlara 2 yıllık yeni zam teklifi! Hükümet oranı açıkladı! Kim ne kadar alacak? | Uzman isim A Haber canlı yayınında değerlendirdi
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılı zam oranları ve haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, teklifin detaylarını değerlendirdi.
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış teklif etti.
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Görüşmeler kapsamında Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaların yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde üçüncü toplantısını yaptı.
Bakan Vedat Işıkhan, toplantının açılışında, bugün paylaşacakları teklifle memur ve memur emeklilerinin satın alma gücünü artırmayı ve yaşam standartlarını daha iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Tekliflerini enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği gibi faktörleri dikkate alarak şekillendirdiklerini belirten Işıkhan, şöyle konuştu: "Aynı zamanda memurlarımızın refah ve mutluluğunun ülkemizin gelişimi için kritik bir rol oynadığı bilinci içinde hareket ediyoruz. Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek büyük bir hassasiyet ve denge içinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Devlet yönetimi ciddi iş ve hassasiyet gerektirir. Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Memurlarımıza, işçilerimize, emeklilerimize, işverenlerimize ve dezavantajlı gruplara destek verirken sürekli sosyal adaleti sağlamaya ve eşitliği gözetmeye büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen tüm talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim."
"DİSİPLİN AFFI ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"
Işıkhan, görüşmelerde sadece mali haklar değil, sosyal haklara ilişkin de çok sayıda teklifin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı: "Bu çerçevede değerlendirdiğimizde, altıncı dönemde toplu sözleşmeler yoluyla kamu çalışanlarının geneline yönelik olarak 53 madde, 11 hizmet kolunuza yönelik olarak 270 madde, toplamda ise 323 madde üzerinde uzlaşmaya varmıştık. Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta, üzerinde uzlaşacağımız ve memurlarımız için kazanım sayılacak çok sayıda maddemiz bulunduğunu göstermektedir."
Konfederasyonların teklifleri arasında olumlu olarak değerlendirebilecekleri maddelerin bulunduğuna işaret eden Işıkhan, bu maddeleri şöyle sıraladı: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da önemli vaatleri arasında yer alan 1. dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapacağız. Yaklaşık 18 yıldır kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu konuda yetkili konfederasyonla birlikte belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Kurumlarla istişare yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarla yapılması hususunda da yine çalışmalarımızı işbirliği içerisinde sürdüreceğiz. Bunun yanında Mobbing İzleme Kurulu'nda sendika temsilcilerinin yer alması, memurlara yıllık izinleri haricinde hac izni verilmesi hususu, TOKİ konutlarında evi olmayan memurlara öncelik verilmesi, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması yönünde yine paydaşlarımızla yakın istişare içerisinde bulunacağımızı ifade etmek isterim."
"SÜRECİN BUGÜN BİTMEDİĞİNİ HATIRLATMAK İSTERİM"
Kamu İşveren Heyeti olarak ikinci tekliflerini kamuoyuyla paylaşmak istediklerini dile getiren Işıkhan, şu bilgileri verdi: "Kamu İşveren Heyeti olarak, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda, kamu personelimize yüzde 43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır. Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin bugün bitmediğini ve devam edeceğini de tekrardan hatırlatmak isterim. Bu toplu görüşme sürecinin kamu personelimizin menfaatlerine uygun bir sonuçla nihayete erdirileceğine inanıyorum. Devlet memurlarımızın hak ettikleri refah seviyesine ulaşmaları için hükümet olarak çaba sarf etmeye devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
Memur ve memur emeklilerin zam oranı revize edildi! Uzman isim gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri üçüncü toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı. Bakan Vedat Işıkhan "2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum" dedi. Peki teklif kabul görecek mi? Zam oranı nasıl şekillenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman değerlendirdi.
Ali Duman'ın A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmeler:
Toplu sözleşmede yan hakları daha iyi göreceğiz. Engelli memurlara lojman konusunda net bir destek sağlanacak. Eş ve çocuk yardımları ile alakalı beklentiler var. Geçtiğimiz yık 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge verilmişti, diğer memurlara 600 baz puan ek gösterge de iyileşme yapılmıştı. Ancak 3600 erişemeyen memurlar bununla ilgili taleplerini 1 yıldır iletiyordu. Bakan Işıkhan 1. dereceye yükselmiş tüm memurlara 3600 ek gösterge gelebileceğinin sinyalini verdi. Bunlar yasal olarak düzenlenmesi gereken bir mesele.
ZAM TEKLİFİ NASIL ŞEKİLLENECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurlar konusundaki hassasiyetini 2 senedir net şekilde görüyoruz. 2023 Ocak ayında toplu sözleşme ve enflasyonla beraber memur ve emeklilere gelecek zam oranı yüzde 15 civarındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını yüzde 30'a yükseltti. Burada 2 katı ve zam oranı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktada müdahalesi çok önemli. Eğer 22'sinde uzlaşma ortamı sağlanamazsa mesele hakem heyetine gidecek. Bu da son karar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve ailelerinin hassasiyetlerine her zaman kulak verdi. Ben yine bir destek olacağını düşünüyorum. Bu yüzde 15'lik teklif ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunmasıyla beraber belki 22 belki 25'e kadar taşınabilir.
3 AYDA BİR ZAM OLUR MU?
Enflasyonist ortam nedeniyle yetkilerin dik duruşuyla çalışanların 6 ayda bir zam alması sağlandı. Ancak zam artışlarının 3'a indirilmesi gibi bir durumu ben beklemiyorum. Ben daha önce böyle bir durum görmedim. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da 6 ayda bir zammı işaret etti. Kamu tarafı yenilemiş olduğu teklifte 2024 için 2 puanlık bir artış yaptı. Bu Memur-Sen'in vermiş olduğu teklife yakın bir teklif değil. Buradan bir uzlaşma çıkacağını düşünmüyorum.
KİRA YARDIMI OLACAK MI?
Büyükşehirde çalışan memurlar için fazladan taleplerin olması normaldir. Büyükşehirde yaşam zor ve daha pahalı. Türkiye'nin her tarafında kamu çalışanına ihtiyaç olduğu için memurlar 5-7 senede bir yer değiştirirler. Memur devletin görev verdiği yere giderek görevini yapar. Memurun emekli olmadan kendisine ait evinin olması neredeyse imkansızdır. Memurlar yatırımlarını memleketlerine yaparlar emekli olduktan sonra oraya gitmeyi planlarlar. Büyükşehirlerde kiralar oldukça yüksek. Memurun kira derdi büyükşehirler mühim bir dert. Bu konuda bir kira desteği talebi var. Ancak Bakan Işıkhan lojman desteğinden bahsetti. Memurun beklenti 7 bin 650 TL kira desteği yönündeydi.
MEMUR-SEN NE İSTEDİ?
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
22 Ağustos'a kadar uzlaşı sağlanamazsa kamu işveren tarafından üçüncü bir teklifin daha gelmesini bekleniyor. Eğer bu teklif sonrası da bir uzlaşı sağlanamazsa bu sefer Kamu Hakem Kurulu'na gidecek ve ortak bir oranda anlaşılmaya çalışılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6.5 milyon memur ve emeklinin heyecanla beklediği zam teklifini duyurdu. Işıkhan, bugüne kadar 6 toplu sözleşmeyi imzaladıklarını, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ni de tüm tarafların karşılıklı anlayışı, nezaketi ve uzlaşısıyla kamu personeli başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı sonuçlar getirecek şekilde başarıyla neticelendireceklerini bildirdi.
"2023 YILINDA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 141,8 ORANINDA ARTIŞ SAĞLADIK"
Işıkhan, 2023 Ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 13,5 ilave refah payı vererek artış oranını yüzde 30'a, temmuz ayında 8 bin 77 lira seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttiklerini, böylece 2023 yılı toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141,8 oranında artış sağladıklarını kaydetti.
Ocak ve temmuz aylarında yaptıkları artışların enflasyon farkı dikkate alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulayan Işıkhan, "Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.
"BUGÜNKÜ TEKLİF SADECE MALİ HAKLARI KAPSIYOR"
Işıkhan, bugün verilen toplu sözleşme teklifini paydaşlarla uzlaşı içerisinde imzalamayı temenni ettiklerini ve 21 Ağustos'a kadar görüşmeleri uzlaşıyla nihayete erdirme niyetinde olduklarını söyledi.
Toplu sözleşmelerin sadece mali hakları değil aynı zamanda sosyal hakları da ilgilendiren bir görüşme süreci olduğuna dikkati çeken Işıkhan, bugünkü tekliflerinin sadece mali hakları kapsayan kısmı olduğunun altını çizdi.
Kamu çalışanları için pek çok kazanımı içeren sosyal haklar üzerinde uzlaşma sağlayacakları maddelerin de olduğunu vurgulayan Işıkhan, 1 Ağustos'tan beri görüşme sürecini yürüten yetkili sendika temsilcilerine ve bürokratlara teşekkür etti.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Mevcut maaş: 22.017,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 31.237,72 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 34.049,11TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 36.092,06 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 37.896,66 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Mevcut maaş: 9.877,06 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.013,57 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 15.274,79 TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 16.191,28 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 17.000,85 TL
MESLEKLERE MEMUR MAAŞLARI OCAK'TA ŞÖYLE DEĞİŞECEK
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.041,48 TL
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 32.544,43 TL
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 33.395,71 TL
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 68.278,33 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.065,34 TL
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 39.187,26 TL
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 44.780,17 TL
MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAKTA AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 50.950,88 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.094,78 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 17.114,28 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 29.612,13 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.549,80 TL
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.189,78 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.908,51 TL
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.816,70 TL
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.289,77 TL
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.890,07 TL
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 77.975,83 TL
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.513,07 TL
MÜHENDİS 1/4 21.295
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.993,49 TL
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 15.085,39 TL
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 36.755,79 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
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