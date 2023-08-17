Milyonlara 2 yıllık yeni zam teklifi! Hükümet oranı açıkladı! Kim ne kadar alacak? | Uzman isim A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış teklif etti.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaların yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde üçüncü toplantısını yaptı.