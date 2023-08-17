Başkan Erdoğan'ın 1974 yılındaki tiyatro gösterisi! Atila Aydıner A Haber'de aktardı: Cumhurbaşkanımız sanattan çok iyi anlar! Erbakan en önden izledi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce Tepebaşı tiyatrosunda yönetip, başrol oynadığı Mas-kom-yah adlı oyunu icra ettiği günleri, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner A Haber’de aktardı. Aydıner, “Sayın Cumhurbaşkanımız tiyatrodan, sinemadan, sanattan, baleden ve devlet tiyatrolarında bulunan tüm sanatlardan çok iyi anlar” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın tiyatrodaki yeteneğine dikkat çeken Aydıner, Necmettin Erbakan tarafından oyunu sergilemek üzere Ankara’ya davet edildiklerini ve Erbakan’ın oyunu en önden izlediğini vurguladı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gazeteci Zafer Şahin'in paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan ile beraber 1974 yılında Tepebaşı Tiyatrosunda Mas-kom-yah adlı oyunu icra ettiği günleri özlemle anmıştı.
Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın oyunu yazıp-yönettiği ve iyi evlat ismiyle başrolü olduğu tiyatro oyununun icrasını gözler önüne sermişti.
"TÜRK SİYASETİNDE SANATA BU KADAR BAĞLI BİR SİYASETÇİ YOK"
Şahin paylaşımında, "Resimdeki siyasetçiyi tanıdınız mı?? "Tiyatrodan ne anlar" dedikleri Recep Tayyip Erdoğan!!! 1974 yılında Tepebaşı Tiyatrosunda Mas-kom-yah adlı oyunu icra ediyor!! Oyunu yazan-yöneten ve İyi Evlat ismiyle başrolü oynayan Erdoğan !!! Yanındakilerden biri biri de Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner… Erdoğan ve arkadaşları 70'li yıllarda Milli Selamet Partisine destek olmak için İstanbul, Ankara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde yüzlerce kez sahneye çıkıyor, kulis tozu yutuyor. Türk siyasetinde tiyatroyla bu kadar bağı olan başka siyasetçi var mı?" ifadelerini kullandı.
"REİS İLE O ZAMANLAR TİYATRO SAHNELERİNİN TOZUNU ATTIRDIK ŞİMDİ TİYATROLARINIZI BOZUYORUZ"
Aydıner paylaşımında, "Mas-Kom-Yah ve Akrep Cumhurbaşkanımız ile birlikte sahnelerin tozunu attırdığımız iki güzel oyundu. Sayın Cumhurbaşkanımız sanata, spora ve tiyatroya her zaman ilgiliydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu oyunları birçok ilde oynadık ama bizim için en heyecan vericisi bu oyunu merhum hocamız Erbakan'ın karşında oynamaktı. Reis ile o zamanlar gençtik tiyatro sahnelerinin tozunu attırırdık şimdi ise kurduğunuz tiyatroları bozuyoruz." ifadelerini kullandı.
NEJAT UYGUR'DAN DERS ALDI
Başkan Erdoğan, Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları Başkanı olduğu zamanlarda Nejat Uygur'dan oyunculuk dersleri aldı. O dönem bir tiyatro oyununu hem yönetti, hem de başrol oynadı.
Yıllar önce Başkan Erdoğan ile aynı tiyatro oyununda rol alan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner o günleri A Haber'e anlattı.
Aydıner, "Sayın Cumhurbaşkanımız tiyatrodan, sinemadan, sanattan, baleden ve devlet tiyatrolarında bulunan tüm sanatlardan çok iyi anlar.
Yıl 1975 görmüş olduğunu bu resimde dünya lideri başkanımız ve rol arkadaşlarıyla beraber benimde bulunduğum bir sahneden fotoğraf gösteriyorum. Orada başkanımızın Mas-kom-yah adlı adlı bir piyesi derledi. Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte aslında 'kızıl pençe' adlı bir kitaptan alıntı yapılarak, yeniden onun rejisörlüğünde bizleri yetiştirmiş olduğu bir tiyatro sahnesinin nihayetinde rollerimizi oynadığımız bir sahne bu. Tiyatroyu bizaat kendisi de oynadı. 1975 ile 1980 arasında başta Tepebaşı Gazinosu olmak üzere İstanbul'un çeşitli yerlerinde bu oyunu sergiledik.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ASKERLİK DÖNEMİ!
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ziyarete gelmiştik ve çok mutlu oldu. Dolasıyla burada bazı mahvillerin söylemiş oldukları bazı ifadeler var. İşte Cumhurbaşkanının yedek subaylıkla ilgili elbiseleri gözler önünde" ifadelerini kullandı.
13 kişilik ekip Türkiye'nin çeşitli yerlerinde oyunu sahneledi. Öte yandan Ankara'daki oyunu Necmettin Erbakan'da izlemeye geldi. Aydıner o günleri şu şekilde detaylandırdı:
"NECMETTİN ERBAKAN EN ÖNDEN İZLEDİ"
Mas-kom-yah adlı oyun çok tuttu. Hatta bir seferinde, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın da istediği üzere bizi Ankara'ya oyunu sergilemek üzere davet ettiler. Erbakan hoca da en ön sırada oturuyordu. Biz sahneye çıktık ve eseri icra ettik, oyunun sonunda salonda büyük bir alkış tufanı koptu.
AYDINER BAŞKAN ERDOĞAN'IN TİYATRO YETENEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Cumhurbaşkanımız ile bir daha oynasak, bugün karşı çıkanlar, hem rejisörlüğünü hem de tiyatroda nasıl muazzam bir oyun oynadığını görürler. Recep Tayyip Erdoğan, tiyatrodan çok iyi anlar, rejisörlükte yapar. Öte yandan muazzam bir hafızası var, kitabın birinci sayfasını açar bir kere bakar ve çevirir.
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