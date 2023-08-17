Başkan Erdoğan’ın 1974 yılındaki tiyatro gösterisi! Atila Aydıner A Haber’de aktardı: Cumhurbaşkanımız sanattan çok iyi anlar! Erbakan en önden izledi...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ASKERLİK DÖNEMİ!

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ziyarete gelmiştik ve çok mutlu oldu. Dolasıyla burada bazı mahvillerin söylemiş oldukları bazı ifadeler var. İşte Cumhurbaşkanının yedek subaylıkla ilgili elbiseleri gözler önünde" ifadelerini kullandı.

13 kişilik ekip Türkiye'nin çeşitli yerlerinde oyunu sahneledi. Öte yandan Ankara'daki oyunu Necmettin Erbakan'da izlemeye geldi. Aydıner o günleri şu şekilde detaylandırdı:

"NECMETTİN ERBAKAN EN ÖNDEN İZLEDİ"

Mas-kom-yah adlı oyun çok tuttu. Hatta bir seferinde, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın da istediği üzere bizi Ankara'ya oyunu sergilemek üzere davet ettiler. Erbakan hoca da en ön sırada oturuyordu. Biz sahneye çıktık ve eseri icra ettik, oyunun sonunda salonda büyük bir alkış tufanı koptu.