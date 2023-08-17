17 Ağustos 2023, Perşembe
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İşte memura yeni zam teklifi! 2024'te %15 + %10, 2025'te %6 + %5
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılı zam oranları ve haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.