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Kamuda zam pazarlığı devam ediyor! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 09:46
Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren tarafının ikinci teklifini açıklaması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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