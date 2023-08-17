Talimatı Başkan Erdoğan verdi çalışma başladı! Gençlere verilen sözler tutulacak: Ücretsiz internet, vergisiz telefon ve bilgisayar





ÜCRETSİZ İNTERNET VE BİLGİSAYAR

Toplantıda, gençlere 10GB ücretsiz internet, bir defaya mahsus olmak üzere yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına vergi muafiyeti sağlanması konusu da tartışıldı. Ekonomi ile ilgili alınan önlemlere de dikkat çekilerek "Vergi muafiyeti konusunun sadece üniversite öğrencilerini kapsaması, açık öğretimdekilerin kapsam dışı tutulması" önerildi. Bakan Şimşek de bu öneriye sıcak baktı.