Talimatı Başkan Erdoğan verdi çalışma başladı! Gençlere verilen sözler tutulacak: Ücretsiz internet, vergisiz telefon ve bilgisayar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere dönük vaatlerinin hayata getirilmesi için bakanlıklara talimat verdi, çalışmalar başladı. Çalışma yapılan konular arasında 10 GB ücretsiz internet, yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarından vergi alınmaması gibi konular bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde ilgili bakanlara gençlere verilen vaatler ile ilgili çalışma yapılması ve en kısa sürede hayata geçirilmesi talimatını verdi.
TOPLANTI YAPILDI
Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmalar başladı. Vaatlerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya ilgili bakanların yanı sıra kurum yöneticileri de katıldı. Toplantıda her kurumun kendine düşen konuda bir çalışma yapması, maliyetleri de çıkarıp dosyayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e göndermesi benimsendi.
TEK TEK YAPILACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı gelen çalışmaları değerlendirip bir hazırlık yapacak. Hangi konuların ne zaman gerçekleştirilebileceğine bakacak. Bu konuda son sözü Erdoğan söyleyecek. Erdoğan'ın yapılmasını istedikleri belli aralıklar ile hayata geçirilecek.
ÜCRETSİZ İNTERNET VE BİLGİSAYAR
Toplantıda, gençlere 10GB ücretsiz internet, bir defaya mahsus olmak üzere yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına vergi muafiyeti sağlanması konusu da tartışıldı. Ekonomi ile ilgili alınan önlemlere de dikkat çekilerek "Vergi muafiyeti konusunun sadece üniversite öğrencilerini kapsaması, açık öğretimdekilerin kapsam dışı tutulması" önerildi. Bakan Şimşek de bu öneriye sıcak baktı.
TALEPLER ARASINDA NELER VAR?
Erdoğan ve AK Parti'nin gençlere yönelik seçim vaatlerinden bazıları şöyle:
*Aile ve Gençlik Bankası kurulması.
*Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanması.
* Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet verilmesi.
*Üniversiteli gençlere yönelik Gençlik Kartı uygulaması başlatılması. Bu kartla ile gençler tiyatro, sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanabilecek.
*Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulması.
*Gençlerin en az bir müzik enstrümanını kullanabilmesi, bir yabancı dil konuşması ve bir spor dalında lisans sahibi olmasının desteklenmesi.
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