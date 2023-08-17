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Toplu sözleşmede üçüncü toplantı

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 09:04
Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında gözler hükümetin ikinci teklifinde. Taraflar bugün üçüncü kez bir araya gelecek. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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