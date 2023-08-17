Toplu sözleşmede üçüncü toplantı

Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında gözler hükümetin ikinci teklifinde. Taraflar bugün üçüncü kez bir araya gelecek. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN