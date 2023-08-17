Dinmeyen acı 17 Ağustos! Büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti! Marmara depreminde hayatını kaybedenler Gölcük’te anıldı...

Her yıl olduğu gibi vatandaşlar bizim de bulunmuş olduğumuz noktaya geliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlara dua ediyorlar. Tabii ki program bugün de devam edecek. Sabah saatleri itibarıyla 17 Ağustos mezarlığında depremde hayatını kaybedenler için dualar ve Kur'an-ı Kerim okunacak." ifadelerini kullandı.