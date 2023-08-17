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Dinmeyen acı 17 Ağustos! Büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti! Marmara depreminde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı...

Depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi. Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biri olan felakette, 20 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, İstanbul, Bursa ve Yalova başta olmak üzere birçok ilde hissedilen felakette 16 milyon vatandaşımız etkilenmişti. A Haber muhabiri Hakan Süer, Gölcük'te depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma prgoramını canlı yayında aktardı.

Giriş Tarihi: 17.08.2023 03:35 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 03:49
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Dinmeyen acı 17 Ağustos! Büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti! Marmara depreminde hayatını kaybedenler Gölcük’te anıldı...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi.

Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, 17 Ağustos'ta yaşanan büyük yıkımın ardından Gölcük ve diğer ilçelerin güçlü bir şekilde ayağa kalktığını görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da depremi en iyi bilen kentlerden birisi olan Kocaeli'nin 6 Şubat depremlerinde ilk günden beri depremzedelerin yanında olduğunu belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dinmeyen acı 17 Ağustos! Büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti! Marmara depreminde hayatını kaybedenler Gölcük’te anıldı...

Felaketin yaşandığı Gölcük'te düzenlenen anma programı A Haber muhabiri Hakan Süer canlı yayında aktardı. Süer, "17 Ağustos 1999 yılında saatler 03.02'yi gösterdiğini 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremin merkez üssü şu an bizimde bulunduğumuz Gölcük ilçesi. 6 ilde hissedilen depremde, 18 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş 40 binin üzerinde vatandaşımız da yaralanmıştı.

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Dinmeyen acı 17 Ağustos! Büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti! Marmara depreminde hayatını kaybedenler Gölcük’te anıldı...

Depremin 24. Yılında Gölcük'te Anıt Park'ta dualar okunuyor. Depremin merkez üssü Gölcük'tü özelikle sadece burada 9 bin kişi hayatını kaybetmişti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, İstanbul, Bursa ve Yalova gibi birçok ilde hissedilen deprem toplamda 16 milyon vatandaşı etkiledi.

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Dinmeyen acı 17 Ağustos! Büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti! Marmara depreminde hayatını kaybedenler Gölcük’te anıldı...

Her yıl olduğu gibi vatandaşlar bizim de bulunmuş olduğumuz noktaya geliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlara dua ediyorlar. Tabii ki program bugün de devam edecek. Sabah saatleri itibarıyla 17 Ağustos mezarlığında depremde hayatını kaybedenler için dualar ve Kur'an-ı Kerim okunacak." ifadelerini kullandı.

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Dinmeyen acı 17 Ağustos! Büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti! Marmara depreminde hayatını kaybedenler Gölcük’te anıldı...