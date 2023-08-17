Van anneleri HDP'ye isyan etti: Siz bebek katilisiniz vatan hainisiniz
PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin Van'daki İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneler, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye yoğun tepki gösterdi. Annelerden Nazlı Sancar HDP'ye seslenirken "Siz katilsiniz, bebek katilisiniz, vatan hainisiniz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
"ANNELER HDP'Yİ LANETLİYOR"
Menekşe sokakta bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.
HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.
Eyleme katılanlardan Nazlı Sancar, beşinci yıla girdikleri eylemlerinde her hafta umutla geldiklerini söyledi.
"HDP SANMASIN Kİ VAZGEÇECEĞİZ"
Çocukları için HDP'nin kapısında eylemlerini sürdürdüklerini belirten Sancar, "HDP'liler çocuklarının yüzüne baktıklarında vicdanları hiç mi sızlamıyor? Bu annelerin gözyaşlarını görmüyorlar mı? Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bu kapıdan sonsuza kadar ayrılmayacağız ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Anne babalar olarak çok kararlıyız. HDP sanmasın ki vazgeçeceğiz. Haklı davamızdan vazgeçmeden çocuklarımızı alana kadar devam edeceğiz." diye konuştu.
"BU MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Çocuğu 2015 yılında dağa kaçırılan Saliha Mert de çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirerek, "Çocuklarımızı dağa kaçıranların kapılarında bu mücadelemizi bırakmayacağız. Yaşadığımız acının tarifi yok. Oğlumu 17 yaşında kandırılarak bizden çaldılar. Oğlumun yaşadığına inanıyorum ve onu almadan bu kapıdan ayrılmayacağım. Bu katillerden çocuğumu istiyorum." dedi.
Aileler, bir süre HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptıktan sonra ayrıldı.
"SİZ BEBEK KATİLİSİNZİ VATAN HAİNLERİ"
Van'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Nazlı Sancar HDP'ye seslenirken "Siz katilsiniz, bebek katilisiniz, vatan hainisiniz." ifadelerini kullandı. Sancar diğer yandan "Çocuklarımızın kaybolduğu yerde, çocuklarımızı arıyoruz. Bu kapıdan çocuklarımızı almadan ayrılmayacağız, tüm aileler kararlıyız." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2.el taşıta Devlet eli değdi! 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...
- YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı! 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
- 2 yeni reform kapıda! 2. Torba Yasa ile emeklilik sistemi şekilleniyor! Yaş, prim, yıl şartı yeniden düzenlendi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı...
- Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları
- Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...
- Mimar Sinan ve İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Adeta kemiklerinize çelik takviyesi yapacak!
- Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşük 7.323 TL çıplak maaş! Yeni zamlı tablo çıktı! 2000-2008 arası SGK girişi olana...
- Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!
- Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu, kademeli açılacak! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara okul açılış tarihi
- Emeklilere beklenen müjde geldi! Sabah 06.00'da duyuruldu: Hesaplara yatmaya başladı! SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli maaş! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?
- Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?