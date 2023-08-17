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Van anneleri HDP'ye isyan etti: Siz bebek katilisiniz vatan hainisiniz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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Van anneleri HDP’ye isyan etti: Siz bebek katilisiniz vatan hainisiniz

PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin Van'daki İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneler, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye yoğun tepki gösterdi. Annelerden Nazlı Sancar HDP'ye seslenirken "Siz katilsiniz, bebek katilisiniz, vatan hainisiniz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

"ANNELER HDP'Yİ LANETLİYOR"

Menekşe sokakta bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılanlardan Nazlı Sancar, beşinci yıla girdikleri eylemlerinde her hafta umutla geldiklerini söyledi.

"HDP SANMASIN Kİ VAZGEÇECEĞİZ"

Çocukları için HDP'nin kapısında eylemlerini sürdürdüklerini belirten Sancar, "HDP'liler çocuklarının yüzüne baktıklarında vicdanları hiç mi sızlamıyor? Bu annelerin gözyaşlarını görmüyorlar mı? Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bu kapıdan sonsuza kadar ayrılmayacağız ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Anne babalar olarak çok kararlıyız. HDP sanmasın ki vazgeçeceğiz. Haklı davamızdan vazgeçmeden çocuklarımızı alana kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

"BU MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Çocuğu 2015 yılında dağa kaçırılan Saliha Mert de çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirerek, "Çocuklarımızı dağa kaçıranların kapılarında bu mücadelemizi bırakmayacağız. Yaşadığımız acının tarifi yok. Oğlumu 17 yaşında kandırılarak bizden çaldılar. Oğlumun yaşadığına inanıyorum ve onu almadan bu kapıdan ayrılmayacağım. Bu katillerden çocuğumu istiyorum." dedi.

Aileler, bir süre HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptıktan sonra ayrıldı.

"SİZ BEBEK KATİLİSİNZİ VATAN HAİNLERİ"

Van'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Nazlı Sancar HDP'ye seslenirken "Siz katilsiniz, bebek katilisiniz, vatan hainisiniz." ifadelerini kullandı. Sancar diğer yandan "Çocuklarımızın kaybolduğu yerde, çocuklarımızı arıyoruz. Bu kapıdan çocuklarımızı almadan ayrılmayacağız, tüm aileler kararlıyız." dedi.

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