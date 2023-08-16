Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de toplamda 485 adet 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek diri fay bulunduğu belirlendi. Ülke genelinde 45 il ve 110 ilçede, 5,5 ve üzeri deprem meydana getirebilecek aktif fay hatları tespit edildi. Bu verilere göre, deprem riskinin en az olduğu iller de belirlendi. İşte, deprem riski en az olan iller...