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Haberler Galeri Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...

Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de toplamda 485 adet 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek diri fay bulunduğu belirlendi. Ülke genelinde 45 il ve 110 ilçede, 5,5 ve üzeri deprem meydana getirebilecek aktif fay hatları tespit edildi. Bu verilere göre, deprem riskinin en az olduğu iller de belirlendi. İşte, deprem riski en az olan iller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 19:00
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Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), deprem üretecek 450 diri fay olduğunu duyurdu. MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. İşte, deprem riski en az olan iller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor. İşte birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;

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Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt..

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Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

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Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...

İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum..