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Terörist başı Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapan Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu

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Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Terörist başı Abdullah Öcalan’a güzellemeler yapan Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu

Bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken Yanardağ’ın 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İşte detaylar...

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