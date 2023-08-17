CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’den Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e olay gönderme!

ÖZEL VE İMAMOĞLU İLE ALAY ETTİ: ÇİZMEYE HAZIRIM!

Özgür Özel ve İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Twitter'da yapılan bir paylaşımı alıntılayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ikilinin hayalleri ile açık açık alay etti.

Murat Emir, "Hayallerine çok yakınlar… 25 yılda onbinlerce lazer ile göz çizme tedavisi uyguladım. İstedikleri anda her iki yol arkadaşıma da lazer yapmaya hazırım" dedi.