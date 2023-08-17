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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile görüştü!

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Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile görüştü!

Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefonda görüştü . Görüşmede KKTC Hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi de ele alındı.

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