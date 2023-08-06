Bebek katili Öcalan'a güzellemeler yapan Merdan Yanardağ ve TELE 1'e HDPKK kucak açtı! Karartma kararına tepki...
Bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanırken olay sonrası RTÜK tarafından TELE1'e yedi gün boyunca ekran karartma cezası verildi. Merdan Yanardağ'ı hapis cezası alması sonrası ziyarete giden HDPKK'lı isimler şimdi de TELE1'e sahip çıktı. İşte detaylar...
CHP'nin fonladığı TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ katıldığı canlı yayında bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin skandal ifadeler kullandı.
'Siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu dile getirerek küstah methiyeler düzdü.
BEBEK KATİLİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER
PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı:
"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."
10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Merdan Yanardağ skandal açıklamalarının ardından "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından açılan soruşturmayla tutuklanmıştı. Öte yandan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken Yanardağ'ın 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.
YEDİ GÜN BOYUNCA KARARTILACAK
RTÜK, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sözleri sonrası TV'ye yedi gün ekran karartma cezası vermişti. Ankara 4. İdare Mahkemesi, kanalın başvurusu sonrası yürütmeyi durdurma kararı vermiş, kurul da bunu üst mahkemeye taşımıştı.
RTÜK de skandal sözler nedeniyle Tele 1 kanalına en üst sınırdan idari para ve 7 gün yayın durdurma cezası vermişti. Karar, bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.
HDPKK'DAN TELE 1'E DESTEK
Yaşananlara ilişkin örgütün siyasi kolu HDP'den de açıklama geldi. "Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyoruz" denilen açıklamada, "Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.
HDP'nin açıklamasının tamamı şöyle:
"Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından Tele 1 ekranları da 7 gün süreyle karartıldı. İktidar hem tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tecrit uyguluyor hem de tecridin konuşulmasını engellemeye çalışıyor. Kendisi gibi düşünmeyeni, konuşmayanı susturmaya yelteniyor. Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyor, bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyoruz. Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda yapılacak?
- Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...
- DGS ne zaman, erken açıklanır mı 2023? ÖSYM DGS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Yalova'da deprem son dakika! 6 Ağustos Yalova ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!
- 100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...
- Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....
- Kabine Toplantısı yarın var mı, yok mu? 7 Ağustos Pazartesi Kabine saat kaçta toplanacak? Gündem maddeleri neler?
- Her ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye'de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana'dan sonra...
- Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Zaha'yı unutturacak transfer hamlesi!
- 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2023 yaz sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?