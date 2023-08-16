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CHP'de Kılıçdaroğlu'nu taca çıkaracak bomba kulis! İmamoğlu ve Özgür Özel arasında tam mutabakat! Ay sonuna kadar...

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Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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CHP’de Kılıçdaroğlu’nu taca çıkaracak bomba kulis! İmamoğlu ve Özgür Özel arasında tam mutabakat! Ay sonuna kadar...

CHP içinde değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamalarda İBB Başkanlığına aday olacağına yönelik sinyaller verirken parti kulislerinde bomba bir iddia ortaya atıldı. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında tam bir mutabakatın olduğu ifade edilirken Ağustos ayına vurgu yapıldı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına aldığı HDPKK desteğine rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığından istifa etmezken parti içinde kendisine karşı değişim hareketi başlatıldı.

İMAMOĞLU'NDAN İBB ADAYLIĞI SİNYALİ

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Bay Kemal'e karşı bayrak açarken, Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık sinyali verdi.

HDPKK'YA SELAM ÇAKTI ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Ekrem İmamoğlu "İstanbul için bir kez daha yola çıkıyorum. Kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle İstanbul'u savunmak için bir kez daha yola çıkıyorum. Tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" diyerek HDPKK ve İYİ Parti'ye mesaj verdi.

PARTİDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM VURGUSU

Partisinin değişimi ve dönüşümünün siyaset hayatının çok önemli bir misyonu olduğunu ifade eden İmamoğlu "Yenilenme, değişim, dönüşüm tabii ki kolay değildir ama bunu hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ADINI VERDİ

İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Sayın Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla, yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceği coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar zaman içersinde konuşulur. CHP'nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel'dir" yanıtını vermişti.

ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE Mİ HAREKET EDECEK?

Bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir strateji izleyeceği ve değişim destekçisi Özgür Özel ile bir adım atmayacağı da merak konusu oldu.

İKİLİ ARASINDA TAM MUTABAKAT!

Kulislerdeki bilgilere göre Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında tam bir mutabakat bulunuyor. Özgür Özel ilçe kongrelerinin bitmesini bekliyor. Diğer yandan Özgür Özel'i destekleyenler Özel'in ağustos ayında açıklama yapması gerektiğini düşünüyor.

ÖZEL: İMAMOĞLU'NUN KARARI DEĞERLİ

Diğer yandan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkışı değerlendirirken "Ekrem Bey'in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir. Bu kararın İstanbul'a ve Türkiye'ye iyi geleceğini düşünüyorum" dedi.

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