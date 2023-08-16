CHP’de Kılıçdaroğlu’nu taca çıkaracak bomba kulis! İmamoğlu ve Özgür Özel arasında tam mutabakat! Ay sonuna kadar...

ÖZGÜR ÖZEL'İN ADINI VERDİ

İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Sayın Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla, yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceği coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar zaman içersinde konuşulur. CHP'nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel'dir" yanıtını vermişti.

ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE Mİ HAREKET EDECEK?

Bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir strateji izleyeceği ve değişim destekçisi Özgür Özel ile bir adım atmayacağı da merak konusu oldu.