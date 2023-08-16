Basın toplantısı öncesi gizli buluşma! İmamoğlu’ndan 2 haftada 3 farklı mekanda darbe toplantısı...

Dün de basın toplantısı yaptı, "Adayım" der gibi yaptı ancak gazetecilerin, "Aday mısınız?" sorusuna, "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" sözleriyle yine tepki çekti. Ancak İmamoğlu'nun İstanbul'da kritik CHP'li isimlerle sürekli gizli toplantılar yaptığı ortaya çıktı.