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Basın toplantısı öncesi gizli buluşma! İmamoğlu'ndan 2 haftada 3 farklı mekanda darbe toplantısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2023
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Basın toplantısı öncesi gizli buluşma! İmamoğlu’ndan 2 haftada 3 farklı mekanda darbe toplantısı...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selin Sayek Böke ile gizli toplantı yaptı. Sonra da basının karşısına çıktı. Herkes adaylık açıklaması beklerken o yine üstü kapalı mesajlar yolladı.

Ekrem İmamoğlu, önceki gün Selin Sayek Böke ile Maslak Hilton Oteli'nde buluştu. Partinin 2 önemli ismi de kadroya dahil oldu. İmamoğlu'nun "söyleyemedikleri" masaya konuldu!

Ekrem İmamoğlu, 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' dedi. 'Adayım' demese de, 2 haftada 3 farklı mekanda Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı yaptı.



GİZLİ BULUŞMALAR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim" diye yola çıktı 4 kez Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Ancak, "Genel Başkanlığa adayım" diyecek cesareti gösteremedi.

Dün de basın toplantısı yaptı, "Adayım" der gibi yaptı ancak gazetecilerin, "Aday mısınız?" sorusuna, "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" sözleriyle yine tepki çekti. Ancak İmamoğlu'nun İstanbul'da kritik CHP'li isimlerle sürekli gizli toplantılar yaptığı ortaya çıktı.

2 hafta önce İmamoğlu, Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahzeninde Özgür Özel ve Selin Sayek Böke ile bir araya geldi.

Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın ile de yüz yüze ve zoom toplantıları yapan İmamoğlu, Cumartesi günü Emirgan'daki Beyaz Köşk'te yine Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı gerçekleştirdi.



JAMMER DA VAR
Partinin ağır toplarını Beyaz Köşk'te ağırlayan İmamoğlu, Emirgan korusunun her noktasına Jammer yerleştirdi. Toplantıların sonu gelmeyecek gibiydi. Önceki gün de Maslak Hilton'da Selin Sayek Böke ile 4 saat süren bir toplantı yapan İmamoğlu'nun cesaretli davranıp "adayım" diyememesi partililerden tepki aldı.

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